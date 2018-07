Milano | da domani al via la campagna anti-abbandono di Associazione Animalisti Onlus

Gay : domani Milano Pride - sfilata in Buenos Aires e show Benji e Fede : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - domani la città di Milano si unisce al coro globale del Pride: l’onda arcobaleno animerà le vie del centro per promuovere una società più inclusiva che tuteli i diritti Lgbt+ e delle minoranze. Promosso da Arcigay Milano e dal coordinamento arcobaleno, il corteo si riun

Milano - neonata morta dopo aver ingerito un tappo di profumo : domani l'autopsia : È morta a 7 mesi per avere ingerito il piccolo tappo di un profumo. domani mattina, alla clinica Mangiagalli di Milano, verrà effettuata l'autopsia sul corpicino. I fatti sono del 18 giugno scorso. ...

Francesco Forleo è morto/ Addio all'ex parlamentare e questore di Milano : domani il funerale : Francesco Forleo è morto: l'ex parlamentare e questore di Milano e Brindisi è deceduto all'età di 76 anni, domani martedì 26 giugno 2018 i funerali a Genova(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:56:00 GMT)

Nainggolan all'Inter/ Oggi a Milano - domani le visite mediche : l'addio ufficiale alla Roma è vicino : Nainggolan all'Inter: Oggi a Milano, domani le visite mediche. l'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Milano. Riapre domani la biblioteca Chiesa Rossa : Torna fruibile al pubblico più sicura la biblioteca comunale Chiesa Rossa di via Savio a Milano, con una domenica di

Domani in Piazza Duomo a Milano la settima edizione di Radio Italia Live – Il Concerto : Come ogni anno in questo periodo dal 2012 a questa parte, Piazza Duomo a Milano si riempie di appassionati di musica Italiana di tutte le età per “Radio Italia Live – Il Concerto”. La prima edizione della kermesse venne svolta sei anni fa per festeggiare il trentennale di Radio Italia, con un evento che sembrava destinato a rivelarsi unico nel suo genere. Ma il successo della serata celebrativa ha portato Mario Volanti, direttore di Radio ...

Stadio Roma - domani gli interrogatori dei 9 arrestati. Parnasi verrà sentito a Milano : Sono fissati per domani gli interrogatori di garanzia per i nove arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. L'atto istruttorio dell'imprenditore Luca Parnasi si svolgerà a MIlano ...

Stadio Roma - domani gli interrogatori dei 9 arrestati. Parnasi verrà sentito a Milano : Sono fissati per domani gli interrogatori di garanzia per i nove arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. L'atto istruttorio dell'imprenditore Luca Parnasi si svolgerà a MIlano ...

Pd : lancia ‘Italia chiamò’ - domani a Milano delegazioni da tutte regioni Nord : Milano, 31 mag. (AdnKronos) – Il Partito Democratico organizza per domani, venerdì 1 giugno, a partire dalle 18, a Milano in Piazza della Scala, una mobilitazione aperta a tutti i cittadini e alle associazioni in difesa delle Istituzioni democratiche, della Costituzione e dell’Europa. La manifestazione coinvolgerà tutte le province lombarde e vedrà la partecipazione di delegazioni del PD dal Piemonte, dalla Liguria e dal ...

Milano : domani cittadini ripuliscono Lampugnano da scritte e graffiti (2) : (AdnKronos) – “Abbiamo ricevuto diverse proposte e altre ancora continuano ad arrivare in tutti gli ambiti cittadini. Abbiamo messo a disposizione della città uno strumento tanto semplice quanto innovativo che permette ai cittadini di contribuire significativamente alla gestione e al miglioramento dei beni comuni urbani, che siano aree verdi, spazi o immobili”, spiega l’assessore alla Partecipazione, Lorenzo Lipparini. ...

Milano : domani cittadini ripuliscono Lampugnano da scritte e graffiti : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – domani il terminal bus di Lampugnano tornerà come nuovo. L’associazione Retake Milano, d’accordo con il Comune, ripulirà da scritte, murales e altri atti vandalici una parte della stazione di autobus e metro per tutta la giornata, a partire dalle dieci. L’iniziativa arriva dopo che il 16 marzo la giunta comunale ha approvato le linee guida per dare il via a una sperimentazione di dodici mesi ...

Milano : domani cittadini ripuliscono Lampugnano da scritte e graffiti : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – domani il terminal bus di Lampugnano tornerà come nuovo. L’associazione Retake Milano, d’accordo con il Comune, ripulirà da scritte, murales e altri atti vandalici una parte della stazione di autobus e metro per tutta la giornata, a partire dalle dieci. L’iniziativa arriva dopo che il 16 marzo la giunta comunale ha approvato le linee guida per dare il via a una sperimentazione di dodici mesi ...

Milano. Domani la XV Giornata europea dei musei a cielo aperto : In occasione della XV Giornata europea dei musei a cielo aperto, Domani, domenica 27 maggio, dalle 10 alle 19, il

La canna più lunga del mondo : domani a Milano si rolla uno spinello di 33 metri : Si tenterà di entrare nel Guinnes dei Primati con un "joint" contenente due chili di cannabis "legale". Per l'opera serviranno 77 "rollatori" selezionati attraverso un contest on-line. Top secret la location.Continua a leggere