Milano : accoltellato Niccolò Bettarini - indagine per tentato omicidio : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Si indaga per tentato omicidio per l’aggressione a Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, accoltellato all’alba – la telefonata alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 5 – fuori dal locale Old Fashion in viale Alemagna a Milano. Il 19enne ha trascorso in compagnia di un gruppo di amici, con loro anche alcune ragazze, la serata ...

Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura accoltellato in discoteca a Milano : Chi è Niccolò Bettarini , accoltellato all'alba a Milano e ricoverato in gravi condizioni. Primo figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini in principio voleva seguire le orme del papà e ...

Accoltellato fuori da un locale a Milano il figlio di Bettarini e Ventura. Cosa sappiamo : Articolo aggiornato alle ore 12,20 di domenica primo luglio 2018. Dramma all'uscita di una discoteca nel centro di Milano: il figlio 19 enne di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini è stato Accoltellato ed è ricoverato all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Niccolò Bettarini, già molto popolare sui social, è uscito dal ...

Milano : Niccolò accoltellato più volte - non è in pericolo di vita : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex terzino Stefano, è stato accoltellato più volte alle braccia, o meglio “nella parte alta del corpo”, ma sul numero di coltellate gli uomini della Squadra Mobile non si sbilanciano: “E’ preferibile dire alcune piuttosto che nove o sette, visto non abbiamo ancora il referto” dell’ospedale Niguarda, ...

Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura accoltellato in discoteca a Milano : Poi la virata verso il mondo dello spettacolo e dei social. Al momento ha rifiutato di partecipare ai reality, in particolare al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi, anche per volere dei genitori. ...

Accoltellato fuori da un locale a Milano il figlio di Bettarini e Ventura : è grave : Il ragazzo aveva dapprima puntato sul calcio andando a studiare e ad allenarsi in Inghilterra, ma negli ultimi tempi si era avvicinato al mondo dello spettacolo con interviste tv e una grande ...

Milano. Accoltellato il figlio di Simona Ventura : Violenta aggressione a Milano ai danni del figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Niccolò Bettarini, 19 anni, è stato