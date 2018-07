Milano | 19enne ferito gravemente davanti Old Fashion | è figlio di Simona Ventura e

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 luglio 2018) Niccolò,die Stefano Bettarini, è statoa coltellate stamani in via Alemagna, aalla discoteca Olddi. L’episodio è accaduto poco dopo le 5. Il giovane, 19 anni, è stato portato all’ospedale di Niguarda del capoluogo lombardo ed è in prognosi riservata. Secondo quanto scrive l’Adnkronos il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Foto di archivio L'articoloOld: èdie Stefano Bettarini proviene da Il Fatto Quotidiano.