Milano | 19enne accoltellato fuori da discoteca | è grave

Milano - 19enne accoltellato fuori da una discoteca/ Ultime notizie - Via Alemagna : gravissimo forse dopo lite : Milano, 19enne accoltellato fuori da una discoteca: le Ultime notizie e le indagini iniziate dopo l'aggressione in Via Alemagna. gravissimo il giovane colpito dopo probabile lite(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Milano - 19enne accoltellato nella notte : è in gravi condizioni - : Il ferimento è avvenuto vicino a una discoteca, in via Alemagna. L'ipotesi è che il ragazzo sia stato colpito durante una lite. La sua prognosi è riservata

Milano - 19enne accoltellato nella notte : è in gravi condizioni : Milano, 19enne accoltellato nella notte: è in gravi condizioni Il ferimento è avvenuto vicino a una discoteca, in via Alemagna. L’ipotesi è che il ragazzo sia stato colpito durante una lite. La sua prognosi è riservata Parole chiave: ...