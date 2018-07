Milan - sentenza Uefa : la squadra rossonera non parteciperà all'Europa League 2018/2019 : Una tegola alquanto pesante è quella caduta qualche giorno fa sul Milan in un momento particolarmente delicato per la trattativa che riguarda il passaggio di proprietà, o di una quota di minoranza, da Li Yonghong a Commisso o Ricketts. La squadra, infatti, non potrà partecipare all'Europa League della prossima stagione. E' questo il verdetto finale dell'Adjucatory Chamber dell'Uefa, che, impegnata da giorni a giudicare la situazione economica ...

Milan - le motivazioni della sentenza : "Proprietà non credibile" : Dubbi sulla credibilità della proprietà e dei business plan presentati, soprattutto sui ricavi provenienti dalla Cina. Con oltre trenta pagine di motivazioni la Camera giudicante della Uefa ha ...

Milan-UEFA - pronto il ricorso : i tempi della sentenza : ... AC Milan comunica di aver richiesto al proprio pool legale di avviare la procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, confidando in una sollecita revisione del ...

Milan - ecco perché ribaltare la sentenza Uefa al Tas non sarà semplice : La probabile assenza di riferimenti a Li e Elliott nelle motivazioni della sentenza Uefa complica la difesa a Losanna

Malagò : 'Sentenza Milan affossa il calcio italiano. Speriamo nel Tas' : Il numero uno dello sport italiano a margine del Premio Onesti 2018 presso il Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti di Roma ha concluso: 'Non so dire se c'è qualcosa che non ha funzionato, ...

Sentenza delirante contro il Milan : un anno fuori dalle coppe europee : Nella squalifica inflitta al Milan c'è un'altra sconfitta del sistema Italia che va segnalata e riguarda la classe dirigente della politica e dello sport tricolore. C'è stato qualcuno, in Federcalcio ...

Sentenza delirante contro il Milan : un anno fuori dalle coppe europee : Se c'è qualcuno, dalle nostre parti, che pensa e liquida la mazzata inferta ieri dall'Uefa sulla schiena del Milan (squalifica per un anno dall'Europa League conquistata sul campo) a semplice affare del calcio italiano, è sicuramente fuori strada. Perché non di questo si tratta ma di uno sfregio all'immagine e al blasone (sette Champions league, secondo in classifica dietro il Real Madrid) di un brand storico dello sport europeo e mondiale. Il ...

Calciomercato Milan - la sentenza dell'Uefa non ferma i rossoneri : Mirabelli e Fassone piazzano un colpo! : Nella mattinata di oggi l'esterno d'attacco croato classe 1996 svolgerà delle visite mediche propedeutiche alla chiusura dell'accordo Il mercato del Milan non si ferma, nonostante la sentenza dell'...

Calciomercato Milan - la sentenza dell’Uefa non ferma i rossoneri : preso Halilovic dall’Amburgo : Nella mattinata di oggi l’esterno d’attacco croato classe 1996 svolgerà delle visite mediche propedeutiche alla chiusura dell’accordo Il mercato del Milan non si ferma, nonostante la sentenza dell’Uefa che esclude i rossoneri per un anno dalle competizioni europee. In attesa che il Tas decida sulla questione, Fassone e Mirabelli mettono a segno un colpo in prospettiva per Gennaro Gattuso, si tratta di Alen Halilovic, ...