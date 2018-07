Migranti | Unhcr | 2500 in Libia in 7 giorni

Migranti - allarme Unhcr : 2.500 riportati in Libia in 7 giorni : La situazione dei Migranti riportati a terra in Libia "è in drammatico aumento" : solo nell'ultima settimana, dal 21 al 28 giugno, sono state sbarcate 2.425 persone in operazioni di salvataggio e ...

Migranti - Unhcr : “Nel 2018 i morti nel Mediterraneo sono già più di mille” : Più di mille morti nel mar Mediterraneo in soli sei mesi. Con l’estate ancora alle porte, quando le partenze dalle coste del Nord Africa si fanno sempre più frequenti. A lanciare l’allarme, su un numero di vittime definito “scioccante“, è l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) che chiede “un’azione internazionale urgente per rafforzare gli sforzi di salvataggio in mare da parte di ...

Libia - Ong soccorre 224 Migranti | Toninelli : sequestreremo nave Lifeline - Unhcr : "120 annegati" : "La nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale". A dirlo è il ministro dei Trasporti. Stessa linea di Matteo Salvini che aggiunge:"Avete fatto un atto di forza? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda"

Migranti - Sami (Unhcr) : “In Italia non c’è alcuna emergenza. Soluzione? Portare stabilità oltre i confini europei” : “L’Italia ha una situazione che non è assolutamente emergenziale“. A dirlo, nella Giornata internazionale del rifugiato, è la portavoce dell’Unhcr, Carlotta Sami, sul tema dell’immigrazione. “Gli arrivi via mare sono calati dell’80%. C’è però da fare un grande lavoro di inclusione”, ha aggiunto Sami. “Le crisi sono molte e sono lontane dall’Europa. I Paesi europei dovrebbero ...

Migranti - Unhcr : "Porto sicuro è imperativo umanitario urgente"

Pozzallo - sbarcati dalla Diciotti 509 Migranti | Unhcr : porto sicuro è imperativo umanitario : Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti, arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Le prime a scendere sono state 30 donne incinte, alcune di loro avevano i figli piccolissimi tra le braccia.

Migranti : Unhcr - 68 - 5 milioni in fuga nel 2017 - record : Nel 2017 il numero di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenze e persecuzioni ha raggiunto un nuovo record per il quinto anno consecutivo. Nel suo rapporto annuale Global Trends, pubblicato oggi, l'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni ...

Migranti - rapporto Unhcr : nel 2017 68 - 5 milioni di sfollati nel mondo - : Il numero di persone costrette a lasciare le loro case a causa di guerre, violenze, persecuzioni ha segnato un nuovo record per il quinto anno consecutivo. La cifra, spiega l'agenzia delle Nazioni ...

Migranti - rapporto Unhcr : 68 - 5 milioni in fuga nel 2017 - è record : In breve, il numero di persone costrette alla fuga nel mondo è quasi pari al numero di abitanti della Thailandia. Considerando tutte le nazioni nel mondo, una persona ogni 110 è costretta alla fuga. "...

Migranti - Unhcr a Trump : irragionevole separare bambini dai genitori

Migranti - Unhcr a Trump : irragionevole separare bambini dai genitori : L'Unhcr ha esortato l'amministrazione Trump a smettere di separare i bambini Migranti dai genitori al confine con gli Stati Uniti, definendo la politica della Casa Bianca come "irragionevole". "Il ...