Assegnare "il gettito dell'istituenda web tax europea, destinata ai giganti della rete che finora si sono avvalsi della possibilità di fare slalom fra i diversi regimi nazionali, per finanziare lo sviluppo dei Paesi africani e frenare l'arrivo dei profughi". Così il ministro degli Esteri, Moavero, in un'intervista alla Stampa. Per Moavero occorre "intensificare gli investimenti in Africa e negoziare le intese coi Paesi di transito e origine. tutto questo, però, come Europa, non come singoli Stati".(Di domenica 1 luglio 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Migranti Moavero