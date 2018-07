Migranti | Mit replica a Salvini | competenze su porti anche nostre

Fiorella Mannoia vs Matteo Salvini/ Post pro-Migranti su Twitter : “Dormite tranquilli". La rete l'attacca : Fiorella Mannoia vs Matteo Salvini, Post pro-migranti su Twitter: “Dormite tranquilli". La rete l'attacca duramente, soprattutto per il suo passato da grillina(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Migranti - Conte : avrei cambiato qualcosa in conclusioni summit : Migranti, Conte: avrei cambiato qualcosa in conclusioni summit Migranti, Conte: avrei cambiato qualcosa in conclusioni summit Continua a leggere L'articolo Migranti, Conte: avrei cambiato qualcosa in conclusioni summit proviene da NewsGo.

Vertice Ue sui Migranti - Schlein : “Italia sconfitta - vince Orban”. Minniti : “Cambiare Dublino? Serve l’unanimità - è un macigno” : “Non è solo l’Italia ad aver perso ma l’intera Unione. La solidarietà volontaria non ha mai funzionato neanche in passato e consente a chi si è sempre sottratto ad ogni responsabilità sull’accoglienza di continuare a farlo. L’unico che ha ragione di esultare oggi è quindi Orban, insieme al blocco di Visegrad, anche perché dire esplicitamente che sulla riforma di Dublino Serve un accordo all’unanimità, come si legge nelle conclusioni ...

I Migranti sono i nuovi ebrei. "L'antisemitismo è padre di tutti i razzismi" : Chi è vittima e chi carnefice? Lo straniero è criminale? La "razza" nella cronaca nera? Tante domande a cui prova a rispondere "Human Criminology", gruppo di accademici sui diritti lanciato a Milano. Merzagora , UniMilano, : "Non sono le mura di un carcere a dividere buoni ...

Migranti - monsignor Perego : "Un fallimento il summit Ue" : Per il presule, dunque, il summit Ue ha sancito una "grave battuta di arresto dell'Europa solidale e una grave battuta di arresto per la politica che doveva vedere l'Italia insieme al resto dell'...

Giancarlo Perego - arcivescovo di Ferrara : "Il summit Ue sui Migranti un fallimento. L'Italia sarà ancora più sola" : Il vertice Ue è stato "certamente un fallimento". Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio già direttore generale di Migrantes, l'organismo della Cei in prima linea nell'aiuto di migranti e rifugiati, dà voce a tutta la delusione della Chiesa nel commentare l'esito del summit a Bruxelles. "Si è trattato di un fallimento - dice all'agenzia di stampa Adnkronos- di cui forse è anche colpevole ...

Summit Ue - Migranti : accordo su base volontaria. Cosa prevede il testo - : I leader dei 28 Paesi al vertice di Bruxelles hanno trovato l'intesa sul dossier immigrazione. Nel documento spicca il carattere volontaristico, ad esempio su centri di accoglienza per sbarco e ...

Migranti - oggi il summit a Bruxelles. Conte minaccia il veto. DIRETTA - : Il presidente del Consiglio pronto a bloccare le conclusioni del Consiglio europeo se nel testo non sarà inserito il concetto di responsabilità condivisa sui salvataggi in mare. Merkel: senza accordo ...

Falsi miti e verità scomode sui Migranti : In questi primi passi del nuovo governo, si è sentito molto parlare di migranti. Tema controverso, banco di prova per l'Europa unita, argomento di campagna elettorale: la questione dei migranti viene affrontata quotidianamente nelle cronache, con esagerazione dei toni e strumentalizzazione delle situazioni.Infatti, essendo un tema cruciale la cui gestione ha ricadute su altri campi (da quello economico a quello degli esteri) viene spesso ...

LIFELINE ATTRACCA A MALTA/ Decisivo summit segreto Macron-Conte? Alcuni Migranti anche a Francia e Portogallo : LIFELINE, nave Ong con a bordo 234 migranti verso MALTA: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:11:00 GMT)

Viaggio al limite : trovati al porto 5 Migranti chiusi in un container : Assetati, affamati, e provati dal caldo, disidratati, chiusi in un container a bordo di un traghetto probabilmente da due giorni: in queste condizioni, al limite della sopravvivenza, hanno viaggiato ...

Migranti : Mit a ministro Loiseau - salvataggio Lifeline non spettava a Italia : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – “Non è vero che il salvataggio dei naufraghi raccolti dalla Lifeline spettasse tecnicamente all’Italia. L’operazione non è mai stata coordinata dal Mrcc Italiano e i porti più vicini all’emergenza erano quelli di Libia, Malta e Tunisia”. Lo precisa una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta alle affermazioni del ministro francese per gli Affari europei, ...

Summit Ue sui Migranti - Merkel : “Paesi d’ingresso non siano soli. Dobbiamo rafforzare Frontex e proteggere confini” : “Abbiamo trovato molta buona volontà per discutere e superare i disaccordi sul tema dei migranti. Siamo concordi sul fatto che serve un rafforzamento delle frontiere esterne e sul fatto che la responsabilità è di tutti: nessun Paese deve prendersi il peso da solo. Cerchiamo una soluzione europea e, ove possibile, vogliamo riunire chi vuole sviluppare un quadro d’azione comune. Dobbiamo rafforzare Frontex e servono ulteriori accordi ...