Migranti | un altro naufragio in Libia  L’agenzia dell’Onu | «Ci sono 63 dispersi»

Ancora una tragedia in mare al largo della Libia: un barcone si è ribaltato e 63 Migranti risultano dispersi. Secondo quanto riporta la Marina libica ci sono sicuramente morti. sono 41 le persone portate in salvo in seguito al naufragio, secondo quanto riportato dall'Unhcr. In giornata soccorsi in mare altri 220 Migranti.

Migranti, salvati 63 al largo della Spagna: disperso altro barcone

"I populisti sono come la lebbra - sono arrivati anche nei Paesi a noi vicini". Un altro affondo di Macron contro l'Italia sui Migranti : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

Marina libica: altro naufragio, recuperati i corpi di 6 migranti

I corpi di sei Migranti sono stati recuperati sulle coste libiche all'altezza di Gianzur, una ventina di chilometri a ovest di Tripoli.

"Nella questione della migrazione non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio. I loro diritti fondamentali e la loro dignità devono essere protetti e difesi". Mentre la nave Aquarius con 629 persone a bordo è ancora in

"Con noi basta: chi ha speculato con il business dell'immigrazione, cerchi un altro lavoro". Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Matrix su Radio 105.

altro che Salvini isolato. Un sostegno tanto inatteso quanto ampio e incondizionato al neo-ministro dell'Interno e leader della Lega arriva dal Belgio. Dal nuovo governo Italiano "mi aspetto una stretta sulla migrazione

Si parla di Salvini ma in Francia Macron è passato all'azione: maxi sgombero di campi migranti a Parigi. Ma intanto il suo braccio destro, Alexis Kohler, è stato denunciato per corruzione

Nonostante le tv e i giornali spingano allo scetticismo alla critica suggerendo l'apocalisse prossima ventura, la sensazione prevalente nella pancia del Paese è una silenziosa speranza

L'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a

