Migranti | Trump | “Le nostre leggi sono le più stupide al mondo”

Migranti - Trump : “Mai spinto repubblicani a votare proposte” : Migranti, Trump: “Mai spinto repubblicani a votare proposte” Migranti, Trump: “Mai spinto repubblicani a votare proposte” Continua a leggere L'articolo Migranti, Trump: “Mai spinto repubblicani a votare proposte” proviene da NewsGo.

Migranti : Trump - leggi Usa sono stupide : Le nostre leggi sono le più stupide al mondo. I repubblicani vogliono frontiere solide e nessun crimine. I Dem vogliono frontiere aperte e sono deboli sul crimine!". Tutte le notizie di Breaking News ...

Usa - cortei contro Trump : "Migranti qui benvenuti" - : Settecento eventi in tutto il Paese: al centro della mobilitazione, partita da Washington, l'appello per riunificare le famiglie separate ai confini.

Migranti - Usa in piazza contro Trump : oltre 600 cortei nel Paese : oltre 2mila bambini su oltre 2.300 restano ancora separati dai genitori nonostante il decreto di Trump, che il 20 giugno ha posto fine sulla carta alla controversa politica, stabilendo che i bambini ...

Migranti - l’attrice Susan Sarandon arrestata a Washington durante proteste contro le politiche di Trump : L’attrice Susan Sarandon è stata arrestata a Washington durante una protesta contro le politiche sull’immigrazione di Donald Trump. Assieme ad altre 500 donne, la premio oscar per Dead Man Walking si è schierata contro la decisione di separare circa 2mila bambini dai propri genitori dopo aver attraverso la frontiera a sud degli Stati Uniti. “Sono stata arrestata. Resto forte. Continuo a lottare”, ha scritto su Twitter ...

Usa - Melania Trump contestata a Phoenix. La first lady nella struttura per bimbi Migranti : “Non è la benvenuta” : Melania Trump vola in Arizona per visitare un’altra struttura che ospita minori entrati illegalmente nel paese. Dopo il viaggio in Texas, avvenuto la scorsa settimana, la first lady è atterrata a Tucson. Stavolta, come notano i cronisti al seguito della moglie del presidente, nessun messaggio ‘ambiguo’ sulla giacca: la scorsa settimana, Melania ha fatto discutere per la scelta di indossare un parka con la scritta ‘A me non ...

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro Migranti : Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti La portavoce Stephanie Grisham ha detto che la first lady vuole capire con i propri occhi gli effetti della politica di “tolleranza zero” Continua a leggere L'articolo Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti proviene da NewsGo.

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro Migranti : Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti La portavoce Stephanie Grisham ha detto che la first lady vuole capire con i propri occhi gli effetti della politica di “tolleranza zero” Continua a leggere L'articolo Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti proviene da NewsGo.

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro Migranti : Vuole capire "Sono qui per informarmi sulla struttura, dove so che tenete bambini sul lungo termine", aveva detto Melania Trump durante la visita a McAllen . "Vorrei anche chiedervi come posso aiutare ...

Migranti - Camera Usa respinge stretta sostenuta da Trump : Migranti, Camera Usa respinge stretta sostenuta da Trump Migranti, Camera Usa respinge stretta sostenuta da Trump Continua a leggere L'articolo Migranti, Camera Usa respinge stretta sostenuta da Trump proviene da NewsGo.

Giudice Usa “ricongiungere famiglie Migranti separate”/ Tribunale vs Trump : protetti 2mila minori ‘in gabbia’ : Giudice California sfida Trump: "ricongiungere le famiglie dei migranti separate" alla frontiera Usa-Messico. Il Tribunale protegge i 2mila minori "in gabbia" e anche le separazioni future(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:48:00 GMT)

Usa - 17 Stati denunciano Trump : “Riunisca subito le famiglie di Migranti dal Messico” : Tra i procuratori generali intendono far causa all'amministrazione Trump per indurre il ricongiungimento delle famiglie di migranti separate alla frontiera con il Messico, ci sono anche quelli degli Stati di Washington, New York e della California.Continua a leggere

Usa - Melania Trump farà una seconda visita nei centri per Migranti : Usa, Melania Trump farà una seconda visita nei centri per migranti Usa, Melania Trump farà una seconda visita nei centri per migranti Continua a leggere L'articolo Usa, Melania Trump farà una seconda visita nei centri per migranti proviene da NewsGo.

Corte Suprema USA conferma ban anti-Migranti di Trump : La sentenza definitiva è arrivata. Oggi la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America si è espressa a favore del cosiddetto "Muslim Ban" di Donald Trump, il divieto d’accesso agli USA per cittadini di cinque stati a maggioranza musulmana firmato dal Presidente USA lo scorso anno.Diversi tribunali nel corso degli ultimi mesi si erano espressi contro il divieto imposto da Donald Trump, giudicandolo in più occasioni incostituzionale. Oggi, però, ...