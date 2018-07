Migranti - Tripoli : 'Italia ci dia subito altri mezzi' - Oim : 'Condizioni disumane nei centri in Libia' : Il Capo di Stato maggiore della Marina libica , l'ammiraglio Salem Rahuma, ha auspicato che l 'Italia fornisca "il prima possibile" altri mezzi alla Guardia costiera di Tripoli per affrontare il ...

Naufragio a est di Tripoli : 3 bambini morti e 100 Migranti dispersi. MSF : "governi Ue si ravvedano" : 16.15 - La Guardia costiera libica che ha effettuato i soccorsi ha spiegato che il Naufragio di oggi, con un bilancio provvisorio di 100 dispersi e 16 sopravvissuti, è avvenuto a 6 km dalla costa, a est di Tripoli. Tra le vittime tre bambini, i cui corpi sono stati recuperati in mare. Intanto Medici senza frontiere accusa: "Ci bloccano e ci impediscono di svolgere il lavoro che i governi non riescono a fare, gli esecutivi europei devono ...

Migranti - Marina libica : “Naufragio di un gommone a est di Tripoli - a bordo c’erano 100 Migranti”. Ricerche ancora in corso : Naufragio di un gommone a est di Tripoli che trasportava circa 100 Migranti. Il portavoce della Marina libica, Ayob Amr Ghasem, contattato per telefono dall’Ansa, ha confermato le notizie riportate dalle emittenti Sky News Arabiya e Al Jazeera, comunicando inoltre che c’è stato “il salvataggio di 14 Migranti illegali”. Ghasem ha avvertito che si tratta di “informazioni preliminari” in quanto la motovedetta salpata ...

Migranti - Salvini : “Gli hotspot a sud dei confini libici. Torture e violazione dei diritti civili a Tripoli? È tutta retorica” : Il “niet” del numero due del governo Sarraj al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, provoca un primo slittamento dei Centri di protezione e identificazione che dovrebbero sorgere in Nord Africa. Rientrato dal viaggio-lampo in Libia, il capo del Viminale ha puntualizzato che dovranno essere “ai confini esterni della Libia”. Quindi in Niger, Mali, Chad e Sudan. Perché “l’Italia chiede la protezione delle ...

