Migranti | Spagna accoglie Open Arms Sindaco Barcellona “Salvini | politiche di morte”

Migranti, salvati 63 al largo della Spagna: disperso altro barcone

Un "lieto fine" che arriva al termine di una giornata scandita da accuse e polemiche tra Italia e Malta, a seguito proprio del salvataggio da parte della nave della Ong spagnola dei 59 Migranti.

Il governo spagnolo ha autorizzato la nave Open Arms con i 60 Migranti salvati davanti alla Libia a sbarcare a Barcellona. Lo riferisce El Pais che cita fonti governative.

MIGRANTI, Consiglio Ue: sCONTRO ITALIA-Francia. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà'. Poi Malta attacca Salvini

"Benvenuti. È il capitano che parla. Siamo diretti in Spagna". Con l'annuncio a bordo del comandante Marco Martinez finisce l'attesa per la nave della ong spagnola Open Arms, che attraccherà in Spagna dopo il no dell'Italia. L'imbarcazione ha salvato 59 Migranti nel Mediterraneo: 50 uomini, cinque donne e quattro minorenni. Una vicenda che scatena lo scontro a distanza tra Salvini e il suo omologo maltese.

Il presidente del consiglio italiano ha spiegato che «l'Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri di accoglienza volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fattoinvece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall'Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue

Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati

L'accordo dei 28 Paesi Ue sui migranti mostra già le prime crepe. In particolare sulla creazione su base volontaria di centri per l'accoglienza, previsto al punto 6 del documento conclusivo del Consiglio europeo, le parole già perdono di valore dinanzi ai primi commenti. La Francia dice no, affermando che è competenza dei "paesi frontalieri", cioè Italia, Spagna e Grecia, ma l'Italia dice no e la Spagna pure.

sono 44.629 le persone sbarcate sulle coste di un Paese europeo nei primi sei mesi del 2018, la metà di quelle arrivate nello stesso periodo dell'anno precedente. E lo Stato che ha dovuto sostenere il flusso più importante non è l'Italia, come le recenti vicende delle navi Aquarius e Lifeline inducono a pensare, ma la Spagna. Sulle coste iberiche sono approdate 17.781 persone contro le 16.452 sbarcate nel nostro Paese.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si è allineato al "collega" francese Emmanuel Macron secondo il cui giudizio non è in atto alcuna emergenza migratoria e ha criticato l'Italia per la nuova linea politica assunta dal governo sulla questione profughi. Secondo Sanchez, il nostro Paese si sta dimostrando "egoista e antieuropeo". Sanchez: "In Italia egoismo nazionale, ma la Ue non ha fornito abbastanza solidarieta'"

MIGRANTI, VERTICE Ue: CONTE a BRUXELLES. "proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino", dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.

