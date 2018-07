Migranti | Seehofer si dimette Il governo Merkel è in crisi

ilgiornale

: Germania, ministro dell’Interno Seehofer (Csu) boccia l’intesa raggiunta da Merkel in Ue sui migranti. Governo a ri… - fattoquotidiano : Germania, ministro dell’Interno Seehofer (Csu) boccia l’intesa raggiunta da Merkel in Ue sui migranti. Governo a ri… - Agenzia_Ansa : #Germania, #Seehofer vuole dimettersi da ministro dell'Interno e da presidenza Csu. Avrebbe offerto le dimissioni a… - SkyTG24 : Migranti, #Germania: coalizione governo si spacca. Seehofer si dimette -

(Di domenica 1 luglio 2018) Le spine dellasono tutte interne. E vengono dallo storico alleato bavarese. La Csu, infatti, da giorni borbotta per via dei risultati del vertice Ue suidi giovedì. Ieri sera c'era stato un incontro di due ore tra la Cancelliera e il ministro dell'Interno (e leader della Csu), Horst. Un faccia a faccia senza dichiarazioni ufficiali ma che sa di "commissariamento" per la.Oggi, infatti, ai vertici della sua Csu, riunita a Monaco,ha fatto presente di non essere affatto soddisfatto di quanto emerso al Consiglio Ue sulla redistribuzione dei. Nè, tantomeno, ha apprezzato gli accordi bilaterli messi in campo dalla(smentita, poi, da Visegrad). "Vengo di proposito a Berlino e la cancelliera si muove dello zero virgola zero", avrebbe detto ai suoi il ministro ai suoi.è stato chiaro: la soluzione non può essere, come proposto ...