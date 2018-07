Migranti | Salvini da Pontida | ' I porti sono e resteranno chiusi'

DIETRO LE QUINTE/ Fico usa i Migranti per rompere il patto Salvini-Di Maio : Ieri il numero 1 di Montecitorio è sbottato contro la linea del governo sulla questione migratoria. L'anima di M5s rappresentata da Roberto Fico è sempre più in dif Fico ltà. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 06:00:00 GMT)DOPO IL VERTICE UE/ Conte si smarca da Salvini e sceglie la Merkel, di A. Picariello DIETRO LE QUINTE / Tria e Beppe Grillo preparano la fine del governo Conte, di A. Del Duca

Migranti - OPEN ARMS SBARCHERÀ A BARCELLONA/ E la sindaca attacca Salvini e le sue “politiche della morte” : MIGRANTI , OPEN ARMS contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca : “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 22:29:00 GMT)

Fico : «Io i porti non li chiuderei». Migranti - è scontro con Salvini. Di Maio lo gela : parla a titolo personale : 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'uscita dell'hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato ...