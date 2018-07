Migranti | salvati 63 al largo della Spagna | disperso altro barcone

Migranti - in 59 salvati da Open Arms. Salvini : "Si scordino un porto italiano" : I porti italiani saranno chiusi alle Ong. Matteo Salvini lo ha ribadito solo poche ore fa in un’intervista al Corriere...

Pozzallo - sbarcati i Migranti salvati dal cargo danese Maersk. FOTO : Pozzallo , sbarcati i migranti salvati dal cargo danese Maersk. FOTO Dopo l'ok del Viminale, la nave è attraccata nel porto di Pozzallo . La portacontainer era ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con più di cento migranti soccorsi nel Mediterraneo. LO SPECIALE migranti - I numeri in Italia e in ...

Migranti salvati in una pubblicità Benetton. Salvini : 'Squallida' : La nuova campagna pubblicitaria Benetton ritrae in una foto Migranti a bordo di un barcone. "Solo io trovo che sia squallido?", commenta con un tweet il ministro dell'interno Matteo Salvini . Alcuni ...

Migranti - sbarcheranno in Italia i 42 salvati dalla Marina Usa : Migranti, sbarcheranno in Italia i 42 salvati dalla Marina Usa Migranti, sbarcheranno in Italia i 42 salvati dalla Marina Usa Continua a leggere L'articolo Migranti, sbarcheranno in Italia i 42 salvati dalla Marina Usa proviene da NewsGo.