Migranti | Palazzo Chigi | senza quote da noi non entra più nessuno

Migranti : Palazzotto (Leu) - hotspot allo Zen pericoloso e incompatibile : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Posizionare un hotspot in una periferia come lo Zen di Palermo, che ha già grandi problemi di esclusione sociale, rischia di alimentare tensioni sociali e fenomeni di razzismo e xenofobia. Per questo ho presentato una interrogazione per chiedere al governo, vista la m

Migranti : Palazzotto (Leu) - hotspot allo Zen pericoloso e incompatibile : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Posizionare un hotspot in una periferia come lo Zen di Palermo, che ha già grandi problemi di esclusione sociale, rischia di alimentare tensioni sociali e fenomeni di razzismo e xenofobia. Per questo ho presentato una interrogazione per chiedere al governo, vista la manifesta contrarietà dell’amministrazione comunale all’apertura del centro, se non ritenga di rinunciare a procedere in tal ...

Migranti : Palazzotto (Leu) - hotspot allo Zen pericoloso e incompatibile : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Posizionare un hotspot in una periferia come lo Zen di Palermo, che ha già grandi problemi di esclusione sociale, rischia di alimentare tensioni sociali e fenomeni di razzismo e xenofobia. Per questo ho presentato una interrogazione per chiedere al governo, vista la manifesta contrarietà dell’amministrazione comunale all’apertura del centro, se non ritenga di rinunciare a procedere in tal ...

Migranti : hotspot a Palermo - 22 maggio incontro pubblico a Palazzo delle Aquile : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Un'iniziativa politica pubblica che coinvolga la città e le associazioni spiegando cos'è il progetto dell'hotspot a Palermo e le ragioni del no alla sua realizzazione. L'incontro - 'Stop Hotstop, cos'è l'hotspot e perché non lo vogliamo' - organizzato da Sinistra Comun

Ora Salvini può dire sì : ma 'sui Migranti si fa come dico io'. Le richieste : Viminale - Agricoltura - Giorgetti sottosegretario a Palazzo ... : La svolta ieri sera nel vertice con Di Maio. Il premier: ipotesi concreta Carelli, eletto con M5s. Su Economia ed Esteri sceglie Mattarella

Ora Salvini può dire sì : ma "sui Migranti si fa come dico io". Le richieste : Viminale - Agricoltura - Giorgetti sottosegretario a Palazzo Chigi : Ora Matteo Salvini è pronto a dire sì a Luigi Di Maio. Il tira e molla degli ultimi giorni gli è servito per predisporre richieste che, a quanto riferiscono fonti leghiste, finora sono state accettate dai Cinquestelle. Anzi la pubblicazione in esclusiva su Huffpost della bozza del contratto di governo con i pentastellati ha prodotto una fibrillazione che alla fine ha pure aiutato la trattativa sul governo, pur seminando il ...