Migranti | Open Arms diretta verso Barcellona | la guardia costiera contro la ong

: Migranti, Open Arms salva 59 migranti e accusa: 'Quei 100 morti di ieri colpa della Guardia costiera italiana e lib… - repubblica : Migranti, Open Arms salva 59 migranti e accusa: 'Quei 100 morti di ieri colpa della Guardia costiera italiana e lib… - Agenzia_Ansa : #Migranti, Fico si smarca sui porti: 'Non li chiuderei'. Di Maio: 'Parla a titolo personale' - fattoquotidiano : Migranti, nave Open Arms: divieto di attracco nei porti italiani. Toninelli: “Disposto per motivi di ordine pubblic… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Potrebbe arrivare amercoledì mattina la navedell’ong catalana Proactiva, con a bordo i 59salvati ieri davanti alla Libia. L’imbarcazione, al centro dell’ennesima polemica con il governo italiano, ospita 50 uomini, cinque donne e quattro minori. Proprio dallaè arrivata l’accusaItalia e Libia per il naufragio di oltre cento persone, tra cui tre bambini, nel Mediterraneo. Poi ieri è arrivato il via libera dalla Spagna come già avvenuto per Aquarius. La nave deve navigare per 700 miglia nautiche e coprire una distanza di 1.300 chilometri. L’arrivo è previsto fra tre giorni in base sulle condizioni del mare, fatta dai responsabili della nave, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais. Intanto lalibica, sulla propria pagina Facebook, denuncia un episodio di disturbo che, a loro dire, ...