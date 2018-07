Migranti | Open Arms a Barcellona il 4 7

Migranti - OpenArms non approderà in un porto italiano : Il ministro dell'Interno attacca la nave che ha salvato 59 persone e aggiunge: 'Vada a Malta'. 'Salvini smetta di diffondere bugie' reagiscono i maltesi. Ma Open Arms chiede a Madrid di approdare in ...

L'Ong Open Arms ha accusato l'italia per la morte di 100 Migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia . "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia ", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi. Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare ...

Migranti - l'ong Open Arms salva 59 persone al largo della Libia e accusa l'Italia per i 100 morti del naufragio : ' salva ti e al sicuro 59 persone alla deriva e in pericolo di vita. Ora tutti a bordo di Open Arms diretti verso un porto sicuro'. La Ong catalana conferma con un tweet il soccorso a un gommone di ...

Migranti - nave Open Arms verso la Spagna. Ministro maltese contro Salvini : “La smetta con le bugie” : “Benvenuti. È il capitano che parla. Siamo diretti in Spagna“. Con l’annuncio a bordo del comandante Marco Martinez finisce l’attesa per la nave della ong spagnola Open Arms, che attraccherà in Spagna dopo il no dell’Italia. L’imbarcazione ha salvato 59 Migranti nel Mediterraneo: 50 uomini, cinque donne e quattro minorenni. Una vicenda che scatena lo scontro a distanza tra Salvini e il suo omologo ...