Migranti | nuovo naufragio in Libia

Migranti - Unhcr : nuovo naufragio in Libia : 63 dispersi - : L'agenzia Onu riferisce che il barcone su cui viaggiavano si è capovolto. Altre 41 persone sono state tratte in salvo dalla guardia costiera a largo di Zwara

"Migranti - il nuovo leader del Pd? Sarà un negro e verrà dai barconi" La provocazione di Veneziani : "Il nuovo segretario del Pd sarà un negro e sarà venuto dai barconi", così profetizza l'intellettuale Marcello Veneziani sul Tempo, raccontanto a modo suo la crisi profonda della Sinistra e in particolare del Partito Democratico, lacerato, dilaniato da faide e lotte fra correnti e spiazzato di fronte ai cambiamenti avvenuti nella società italiana e nel mondo. Segui su affaritaliani.it

Migranti : l'intesa Ue è solo sulla carta - nuovo scontro tra Conte e Macron : BRUXELLES - L'accordo sui Migranti faticosamente raggiunto tra i 28 nella lunga notte di trattative si rivela alle prime luci dell'alba di Bruxelles per quello che è: un'intesa per salvare la faccia ...

Migranti - nuovo naufragio nel Mediterraneo : morti 3 bambini - 100 i dispersi. L'Italia chiude i porti alle Ong : Un altro gommone affondato, altre cento vittime nel mar Mediterraneo. A dare notizia del nuovo naufragio è la Guardia costiera libica che è intervenuta in soccorso dell'imbarcazione a est di Tripoli, ...

Faccia da bravo ragazzo e pugno duro coi Migranti. Sebastian Kurz - il nuovo presidente Ue : Il primo luglio il timone della presidenza di turno dell’Unione Europea passerà da Sofia a Vienna. Si tratta di una turnazione semestrale che normalmente non gode di grande attenzione. Quella austriaca potrebbe però segnare una svolta. Primo, perché mai in passato si era venuta a creare una situazione così tesa tra gli stati membri sulla questione migranti. Il fragile accordo raggiunto nella notte al vertice Ue sul tema non sembra poter durare a ...

Che cosa prevede il nuovo accordo europeo sui Migranti : Il vertice europeo sui migranti si è concluso con un accordo dopo una lunga notte di discussioni e una presa di posizione dell'Italia che...

Migranti - cento dispersi in un nuovo naufragio nel Mediterraneo : Si teme una nuova "strage" di Migranti sulla rotta del Mediterraneo Centrale. cento Migranti risultano dispersi al largo delle coste della Libia dopo un naufragio. A darne notizia è stata...

Migranti - accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue : “Italia soddisfatta del nuovo documento” : Migranti, accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue: “Italia soddisfatta del nuovo documento” Migranti, accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue: “Italia soddisfatta del nuovo documento” Continua a leggere L'articolo Migranti, accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue: “Italia soddisfatta del nuovo documento” proviene da NewsGo.

Migranti - nuovo appello : "La protezione dei minori al centro delle politiche europee" : "L'Europa continua a non trovare una voce comune in difesa dei diritti di chi è più vulnerabile, primi tra tutti i bambini, preoccupandosi solo di rafforzare le proprie frontiere". E' quanto scrive in...

La nuova proposta del governo italiano sui Migranti non ha niente di nuovo : Dentro ci sono cose già discusse o sperimentate da mesi ma nessun «nuovo paradigma di risoluzione dei problemi», come aveva anticipato Conte The post La nuova proposta del governo italiano sui migranti non ha niente di nuovo appeared first on Il Post.