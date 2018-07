Il ministro Moavero : "La web tax per aiutare l'Africa e frenare i Migranti" : Per il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, il Consiglio europeo di Bruxelles ha gettato le basi di una nuova politica basata sulla cooperazione. Uno dei nodi centrali resta l'immigrazione. L'idea che il responsabile della Farnesina lancia in un'intervista a La Stampa è questa: "Tassiamo i giganti della rete per finanziare le nazioni africane. Chi rifiuta i centri per i rifugiati tradisce lo spirito del vertice Ue. La volontarietà vale ...

Migranti - Moavero : aiuto Paesi da web tax : 9.12 Assegnare "il gettito dell'istituenda web tax europea, destinata ai giganti della rete che finora si sono avvalsi della possibilità di fare slalom fra i diversi regimi nazionali, per finanziare lo sviluppo dei Paesi africani e frenare l'arrivo dei profughi". Così il ministro degli Esteri, Moavero, in un'intervista alla Stampa. Per Moavero occorre "intensificare gli investimenti in Africa e negoziare le intese coi Paesi di transito e ...

Migranti - "hotspot Ue in Africa" : Moavero lancia la proposta italiana. Che ha molti sponsor in Europa : Hotspot gestiti dall'Europa nei Paesi di origine e di transito, quindi in Africa, con l'obiettivo di limitare il traffico di esseri umani. E' questa la proposta forte che il governo italiano presenterà al vertice Ue di fine giugno. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e lo ha ribadito anche Matteo Salvini. L'idea è accolto tiepidamente a Bruxelles ma piace a molte cancellerie del Vecchio Continente: ...

Migranti : Moavero - centri in Africa sotto la bandiera dell'Ue : centri europei di assistenza per i Migranti nei Paesi di origine e di transito, per limitare il traffico di esseri umani. E' una delle proposte che il governo italiano presenterà al vertice Ue a fine ...