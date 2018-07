Migranti | Merkel | ' Con l' Italia non era possibile l' accordo'

"Nessun accordo sul rimpatrio dei Migranti" : Merkel smentita anche dalla Polonia : Il governo di Varsavia ha smentito oggi di avere raggiunto un accordo con Berlino sul rinvio in Polonia dei migranti che avevano attraversato in maniera illegale il confine, come hanno già fatto ieri Repubblica ceca e...

Migranti - così Merkel cede ai falchi per sopravvivere in casa : Il summit sui Migranti non è servito a trovare un accordo fra 28 Paesi Ue ma a fare in modo che ogni leader portasse a casa un risultato

