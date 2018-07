Migranti | il vertice Ue non è stato un successo politico

Non solo Migranti : che cosa ha deciso il vertice Ue sulla riforma dell'Eurozona : All'Euro Summit via libera al potenziamento del Meccanismo di stabilità, che assume il ruolo di 'paracadute' anche per il Fondo di risoluzione bancaria. Tempi lunghi per la garanzia unica europea dei ...

Migranti - al vertice Ue di Bruxelles hanno perso tutti : ecco perché : Ormai non passa settimana senza che sulla Rete compaia un altro video di un nuovo genere che si produce in Libia. Di solito durano un trentina di secondi, sono girati con uno smartphone e mostrano un ...

Migranti - perché il vertice Ue è stato una Caporetto per l'Italia : Dopo l’annuncio entusiasta del premier Conte ad accordo appena firmato, con il passare delle ore (e di pari passo con le dichiarazioni degli altri leader europei) emerge sempre più chiaramente che il compromesso trovato...

Migranti - Salvini : stop Ong da vertice Ue : 7.50 Al vertice Ue l'Italia ha guadagnato "un rinnovato peso in Europa". Inoltre, "Conte ha messo nero su bianco il discorso sulle Ong (...) loro non sono più legittimate: si è sancito che nessuno deve interferire con il lavoro della Guardia costiera libica". Così il ministro dell'Interno, Salvini, al Corriere della Sera. "Le navi straniere finanziate in maniera occulta da potenze straniere,in Italia non toccheranno più terra".Tuttavia "siamo ...

Migranti - Csu apprezza esito vertice Ue : 22.45 Accolte con favore dal capogruppo della Csu nel land bavarese le decisioni prese a Bruxelles sulla politica dei Migranti. Per l'esponente bavarese, Dobrindt, la dichiarazione di Bruxelles prevede le misure nazionali sui respingimenti al confine, questione al centro della crisi interna in Germania. "Rilevo che per evitare i"movimenti secondari" il ricorso a misure nazionali è esplicitamente previsto dal testo del consiglio spiega il ...

Vertice Ue - accordo sui Migranti. Meloni : “Conte raggirato da Macron e Merkel - meglio se andava Salvini” : “Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del Vertice Ue e l’accordo sui migranti. ...

Vertice Ue sui Migranti - Schlein : ‘Italia sconfitta - vince Orban’. Minniti : ‘Cambio del trattato di Dublino è un macigno’ : “Non è solo l’Italia ad aver perso ma l’intera Unione. La solidarietà volontaria non ha mai funzionato neanche in passato e consente a chi si è sempre sottratto ad ogni responsabilità sull’accoglienza di continuare a farlo. L’unico che ha ragione di esultare oggi è quindi Orban, insieme al blocco di Visegrad, anche perché dire esplicitamente che sulla riforma di Dublino serve un accordo all’unanimità, come si legge nelle conclusioni ...

Vertice Ue - accordo sui Migranti. Conte : “Parole di Macron sui centri d’accoglienza? Era stanco - lo smentisco” : “Macron era stanco, lo smentisco. Abbiamo finito alle 5″ di mattina. Così il premier Giuseppe Conte ha risposto in conferenza stampa a una domanda sulle dichiarazioni del presidente francese, secondo cui i centri di accoglienza dei migranti si faranno solo nei Paesi di primo sbarco e non in Francia. Nell’accordo raggiunto “non si fa riferimento a un Paese di primo transito o di secondo transito”, ha precisato Conte, ...

Conte torna dal vertice sui Migranti soddisfatto "all'80%" : soddisfatto per un accordo a 28 che giudica positivo "all'80 per cento", il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lascia Bruxelles al termine di un vertice Ue in cui si è svolta una lunga e faticosa trattativa sul tema dei migranti. Lo fa parlando di "piena sintonia" con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, perché entrambi chiedono che si agisca su questo fronte non a parole ma ...

Come è finito davvero il vertice Ue di Bruxelles sui Migranti (e non solo) : Sì alle piattaforme di sbarco per migranti, alla creazione di centri di controlli «nei paesi che li vogliono», ai 500 milioni di euro al Fondo fiduciario per l’Africa. Sullo sfondo i (piccoli) progressi dell’Unione bancaria, il potenziamento del Meccanismo di stabilità europeo e una «ultima chiamata» ai negoziati sulla Brexit per trovare un accordo entro ottobre. Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo, ha riassunto così il «lungo ...

Migranti : accordo fra i 28 paesi dell'Ue/ Video - vertice Bruxelles - Conte "Europa più responsabile e solidale" : Migranti: accordo fra i 28 paesi UE. vertice Bruxelles, il premier italiano, Giuseppe Conte, si dice molto soddisfatto: “L’Italia non è più sola”. L'intesa è stata annunciata da Donald Tusk(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:40:00 GMT)

Vertice Ue - cosa contiene l’accordo sui Migranti : dagli hotspot volontari alle piattaforme di sbarco : Le conclusioni del consiglio europeo, adottate nella notte tra il 28 e il 29 giugno, si aprono con un capitolo dedicato al tema immigrazione. La questione, su cui i 28 leader, hanno trovato un’intesa è affrontata in 12 punti. 1. Approccio globale alla migrazione e maggiore controllo delle frontiere Il documento si apre con l’intento di allargare la gestione del fenomeno e non lasciarlo solo alla gestione dei Paesi di primo arrivo. Di ...