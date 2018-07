Migranti | guardia costiera libica | “No alle motovedette dall’Italia | solo propaganda”

Migranti - comandante Guardia Costiera : “Risponderemo sempre alle richieste di soccorso” : “Abbiamo risposto sempre, sempre rispondiamo e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso”. Il comandante generale della Guardia Costiera, l’ammiraglio Giovanni Pettorino, in un’intervista all’Ansa, cancella ogni dubbio su quale è e sarà il comportamento dei suoi uomini. “Noi operiamo sulla base della Convenzione di Amburgo per la ricerca ed il soccorso in mare, che è del 1979 ed è nata per episodi ...