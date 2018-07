Migranti | guardia costiera Italia | non coinvolti in naufragio Libia

Migranti - il caso delle motovedette donate alla Libia per la guardia costiera è 'solo propaganda' - la Marina smentisce : No grazie, è tutta propaganda. La Libia sembrava voler respingere l'offerta dell'Italia pronta a donare 12 motovedette per i salvataggi in mare e rifiutare la mossa del governo italiano che ...

Migranti - Open Arms diretta verso Barcellona : la guardia costiera contro la ong Proactiva : “Disturbano motovedette” : Potrebbe arrivare a Barcellona mercoledì mattina la nave Open Arms dell’ong catalana Proactiva Open Arms, con a bordo i 59 Migranti salvati ieri davanti alla Libia. L’imbarcazione, al centro dell’ennesima polemica con il governo italiano, ospita 50 uomini, cinque donne e quattro minori. Proprio dalla Open Arms è arrivata l’accusa contro Italia e Libia per il naufragio di oltre cento persone, tra cui tre bambini, nel Mediterraneo. Poi ieri ...

Migranti - guardia costiera libica 'No alle motovedette dall'Italia - solo propaganda' : No grazie, è tutta propaganda. La Libia respinge l'offerta dell'Italia pronta a donare 12 motovedette per i salvataggi in mare e attacca la mossa del governo italiano che nasconderebbe finalità poco ...

Migranti - guardia costiera libica : “No alle motovedette dall’Italia - solo propaganda” : Dopo l’annuncio di Salvini di donare 12 mezzi per i salvataggi in mare: “Piccoli gommoni che non serviranno a nulla, il governo italiano chiarisca le sue intenzioni”

Open Arms : “I 100 Migranti morti ieri colpa di Guardia costiera italiana e libica”. Malta : "Stop alle bugie di Salvini" : Una nave della Ong catalana Open Arms stamattina ha salvato 59 migranti, su un gommone al largo della Libia postando poi su Twitter la foto dell’avvenuto salvataggio. Una seconda imbarcazione della Open Arms invece, su indicazione della autorità libiche secondo la Repubblica, si starebbe dirigendo in queste ore verso un altro gommone con oltre sessanta persone a bordo bisognose di soccorso.Se confermata la notizia sarebbe clamorosa: una Ong ...

Migranti - Open Arms contro Italia : Guardia costiera risponde/ E la Libia attacca : “Finora solo propaganda” : Migranti, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 19:31:00 GMT)

Open Arms : “i 100 Migranti morti ieri colpa di Guardia costiera italiana e libica”. Malta : "stop alle bugie di Salvini" : Una nave della Ong catalana Open Arms stamattina ha salvato 59 migranti, su un gommone al largo della Libia postando poi su Twitter la foto dell’avvenuto salvataggio. Una seconda imbarcazione della Open Arms invece, su indicazione della autorità libiche secondo la Repubblica, si starebbe dirigendo in queste ore verso un altro gommone con oltre sessanta persone a bordo bisognose di soccorso.Se confermata la notizia sarebbe clamorosa: una Ong ...

Migranti - Open Arms salva 59 Migranti e accusa 'Quei 100 morti di ieri colpa della Guardia costiera italiana e libica' : ROMA - Nuova polemica tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e le Ong. Stamattina, sul proprio canale Twitter, Open Arms ha informato di aver effettuato un intervento di soccorso a un gommone, ...

Migranti - Open Arms salva 59 Migranti e accusa : "Quei 100 morti di ieri colpa della Guardia costiera italiana e libica" : La nave della Ong catalana ha soccorso stamattina un gommone con 59 persone, tra cui quattro bambini. Senza però che vi fosse alcuna segnalazione da parte delle autorità

Migranti - comandante Guardia costiera : risponderemo sempre agli Sos : Migranti, comandante Guardia costiera: risponderemo sempre agli Sos L’ammiraglio Giovanni Pettorino è intervenuto a seguito delle dichiarazioni del ministro Salvini sulla possibilità di non accogliere più richieste d’aiuto da parte di navi cariche di Migranti Continua a leggere L'articolo Migranti, comandante Guardia costiera: risponderemo sempre agli Sos proviene da NewsGo.

Migranti - comandante Guardia costiera : risponderemo sempre agli Sos : Migranti, comandante Guardia costiera: risponderemo sempre agli Sos L’ammiraglio Giovanni Pettorino è intervenuto a seguito delle dichiarazioni del ministro Salvini sulla possibilità di non accogliere più richieste d’aiuto da parte di navi cariche di Migranti Continua a leggere L'articolo Migranti, comandante Guardia costiera: risponderemo sempre agli Sos proviene da NewsGo.

Migranti - la Guardia Costiera : "Esodo epocale - rivedere la Convenzione di Amburgo" : La Convenzione di Amburgo "è nata per episodi che accadono una volta ogni tanto. Quello che sta accadendo adesso e' invece un esodo epocale". Lo ha detto l'ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante generale...

Migranti - il comandante della Guardia Costiera : "rispondere agli Sos è un obbligo giuridico" : Il comandante generale della Guardia Costiera, ammiraglio Giovanni Pettorino, in una intervista all’Ansa oggi ha affermato che il Corpo delle capitanerie di porto ha "l’obbligo giuridico che però sentiamo anche moralmente di rispondere a ciascuna chiamata di soccorso… Abbiamo risposto sempre e sempre risponderemo".Pettorino ha così replicato indirettamente alle parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini che aveva detto: "La Guardia ...

Migranti - Guardia Costiera/ “Risponderemo sempre agli sos - ma la Convenzione di Amburgo è superata” : Migranti, Guardia Costiera: “Risponderemo sempre agli sos, ma la Convenzione di Amburgo è superata". Ha parlato all'agenzia Ansa l'ammiraglio Giovanni Pettorino(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:48:00 GMT)