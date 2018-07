Migranti | gelo nei 5 Stelle

Migranti - Italia delusa : è scontro Gelo Macron-Conte : Un accordo , ma solo sulla carta quello sui Migranti che arriva dal vertice di Bruxelles . E si riaccende lo scontro Roma-Parigi. 'L'accoglienza riguarda i Paesi di primo arrivo', Italia , Spagna e ...

Macron-Conte - caos e gelo sui centri Migranti : Il premier italiano: "L'accordo sui migranti stabilisce azioni condivise anche nel salvataggio in mare. E' un principiomai affermato prima". Ma Macron mette subito i paletti: "centri nei Paesi di primo arrivo, la Francia non lo è".

Aquarius - vertice Conte-Macron a Parigi/ Disgelo Italia-Francia? Salvini : nave Migranti in Spagna - no crociera : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è Disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa sui Migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius