Migranti | Calderoli contro Fico | ' Pensi a far funzionare la Camera'

Migranti : Calderoli - Malta abbia il buon senso di tacere : Roma, 24 giu. (AdnKronos) – “Stiamo superando il limite dell’incredibile. Prima la Francia che definiva vomitevole il comportamento dell’Italia con le navi Ong, proprio loro, i francesi che tra Ventimiglia e Bardonecchia hanno utilizzato sempre la forza per respingere i clandestini nei confini italiani. Poi ci si è messa la Spagna a farci il predicozzo, nonostante le forze spagnole abbia mo persino sparato in passato ai ...

Migranti : Calderoli - bene Guardia costiera operi nelle nostre acque : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “ bene l’annuncio della nostra Guardia costiera a tutte le imbarcazioni che si trovano in acque libiche di rivolgersi alla Guardia costiera libica e di coordinarsi con il centro di comando di Tripoli. Una comunicazione di buon senso, che arriva con alcun anni di ritardo”. Lo afferma Roberto Calderoli , della Lega, vicepresidente del Senato.“Finalmente -aggiunge- sta diventando chiaro che ...

Migranti : Calderoli - senza governo centrodestra Italia grande centro raccolta : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Stando al Def, dunque ai numeri ufficialmente forniti dal governo, nel 2018 i circa 174mila richiedenti asilo che ospitiamo ci costeranno qualcosa come 4,5 miliardi per il loro mantenimento. Ma chiaramente, pensando alle migliaia di immigrati sbarcati in queste ultime settimane e a quelli che arriveranno nei prossimi giorni, questi numeri sono destinati a lievitare”. Lo dice Roberto Calderoli, della ...