Migranti - barcone si capovolge al largo della Libia : almeno 63 dispersi : Migranti, barcone si capovolge al largo della Libia: almeno 63 dispersi Migranti, barcone si capovolge al largo della Libia: almeno 63 dispersi Continua a leggere L'articolo Migranti, barcone si capovolge al largo della Libia: almeno 63 dispersi proviene da NewsGo.

Migranti - salvati 63 al largo della Spagna : disperso altro barcone : Migranti, salvati 63 al largo della Spagna: disperso altro barcone Migranti, salvati 63 al largo della Spagna: disperso altro barcone Continua a leggere L'articolo Migranti, salvati 63 al largo della Spagna: disperso altro barcone proviene da NewsGo.

Benetton e la campagna con i Migranti sul barcone. Salvini : «È squallido».Oliviero Toscani : «Lui testimonial carta igienica» : L'ultimo spot della Benetton , una campagna ideata da Oliviero Toscani , non è passato inosservato: era già successo decenni fa, quando l'azienda veneta lanciò il suo marchio puntando sul ...

Benetton - spot con i Migranti sul barcone. Salvini : “Squallida”. Toscani : “Ho fatto vedere cosa sta succedendo” : Una doppia pagina, senza alcun commento. Solo la foto di un gommone con a bordo decine di migranti soccorsi dalla ong Sos Med, ritratti da Kenny Karpov. E in basso a destra, il marchio: United Colors of Benetton. La pubblicità provocatoria del gruppo, noto per le scelte radicali durante le campagne, scatena prima la reazione di alcuni leghisti veneti che invocano il boicottaggio del marchio trevigiano e poi del ministro dell’Interno, ...

Migranti : caro Salvini - ‘pacchia’ è andare in barca. Non essere costretto al barcone : Pacchia è fare soldi con le slot machine, le lotterie, il gioco d’azzardo legalizzato. Pacchia è fare accordi con la criminalità organizzata per gestire potere e soldi. Pacchia è poter contare su una delle economie sommerse più importanti del mondo e sui suoi investimenti per evitare gli effetti devastanti della crisi e del credit crunch. Pacchia è contare sul controllo del territorio fatto da mafia, ‘ndrine e camorra per evitare ...

Naufragio di Migranti - il barcone si rovescia tra le urla di panico. I soccorritori costretti a tuffarsi : Altro Naufragio, dopo quello di ieri con 11 vittime, al largo della Libia: un barcone carico di migranti si è rovesciato e diverse persone sono finite in acqua. Uomini, donne e bambini sono stati ...