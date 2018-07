Migranti | appello della Marina libica | “Italia ci dia subito altri mezzi”

Migranti - appello Marina libica : “Italia ci dia subito altri mezzi” : Migranti, appello Marina libica: “Italia ci dia subito altri mezzi” Migranti, appello Marina libica: “Italia ci dia subito altri mezzi” Continua a leggere L'articolo Migranti, appello Marina libica: “Italia ci dia subito altri mezzi” proviene da NewsGo.

Appello pro-Migranti alla maturità. Lega : "Pressioni da prof che fa saluto comunista" : Gli studenti del liceo Classico Torricelli-Ballardini di Faenza durante la prima prova dell'esame di maturità avevano consegnato un "Appello" diretto a Mattarella, Conte e Salvini. Un messaggio contro le politiche sui migranti del governo giallo-verde. La loro iniziativa ha scatenato a Faenza una nuvola di polemiche con la Lega sulle barricate.Nel testo, secondo quanto riportato anche da Michele Serra su Repubblica, c'era scritto: "Io ...

Migranti - nuovo appello : "La protezione dei minori al centro delle politiche europee" : "L'Europa continua a non trovare una voce comune in difesa dei diritti di chi è più vulnerabile, primi tra tutti i bambini, preoccupandosi solo di rafforzare le proprie frontiere".

Migranti : appello a Guardia Costiera - garantisca soccorsi Ong : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - l'appello alla Guardia Costiera : "Continui a salvare vite - non deleghi ai libici" : Mentre continua lo stallo per la nave della Lifeline, parte una mobilitazione dal basso con un mail-bombing per chiedere alla Guardia Costiera italiana di non "porre fine alle sue missioni, contravvenendo non solo alla Convenzione Sar ma anche al senso più alto del proprio mandato: salvare vite umane"

Migranti - Salvini : «All'appello di Toscani ha risposto il team rosiconi» : «Il signor Toscani lancia l'appello e gli rispondono nell'ordine: Martina, Calenda, Bonino, Delrio e Gentiloni. Non è uno scherzo! #teamrosiconi». Così in un Tweet il ministro dell'Interno Matteo ...

Migranti - dalla Libia l'appello all'Italia : "Fermi le Ong" : "Quando vedono le navi delle ong, i Migranti che abbiamo appena imbarcato si rituffano in mare, anche se non sanno nuotare; questa storia deve finire": a parlare con l'agenzia 'Dire' è il colonnello Abu...

Appello dei dipendenti Microsoft per i bimbi Migranti in gabbia : Uno spettacolo indegno che ha sconvolto il mondo e di cui i lavoratori dell'azienda fondata da Bill Gates 'non vogliono essere complici'. 'Crediamo che l'azienda debba prendere una posizione etica e ...

AQUARIUS - Migranti A VALENCIA/ Video - MSF contro Salvini : appello Papa - "necessaria migrazione sicura" : AQUARIUS arrivata a VALENCIA, per 629 MIGRANTI, finisce l'odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi

Migranti - l'appello all'Europa : "Anteporre la vita delle persone alla politica"

Appello di Papa Francesco : "I Migranti non sono numeri - basta considerarli una minaccia" : "Bisogna passare dal considerare l'altro come una minaccia alla nostra comodità allo stimarlo come qualcuno che con la sua esperienza di vita e i suoi valori può apportare molto e contribuire alla ricchezza della nostra società" ha sottolineato Bergoglio, ricordando che "queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio"

Migranti - appello UE a Italia-Malta : imperativo umanitario è priorità : Di fronte al pugno duro di Italia e Malta, la Commissione Europea lancia un appello affinché la nave Aquarius , rimasta in alto mare, con oltre 600 profughi , possa sbarcare i Migranti