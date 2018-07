Migranti | altro naufragio al largo della Libia | 63 dispersi in mare | “Ci sono morti”

Migranti - salvati 63 al largo della Spagna : disperso altro barcone : Migranti, salvati 63 al largo della Spagna: disperso altro barcone Migranti, salvati 63 al largo della Spagna: disperso altro barcone Continua a leggere L'articolo Migranti, salvati 63 al largo della Spagna: disperso altro barcone proviene da NewsGo.

"I populisti sono come la lebbra - sono arrivati anche nei Paesi a noi vicini". Un altro affondo di Macron contro l'Italia sui Migranti : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

Marina libica : altro naufragio - recuperati i corpi di 6 Migranti : Marina libica: altro naufragio, recuperati i corpi di 6 migranti Marina libica: altro naufragio, recuperati i corpi di 6 migranti Continua a leggere L'articolo Marina libica: altro naufragio, recuperati i corpi di 6 migranti proviene da NewsGo.

Migranti : altro naufragio Libia - 6 morti : ANSA, - IL CAIRO, 20 GIU - I corpi di sei Migranti sono stati recuperati sulle coste libiche all'altezza di Gianzur, una ventina di chilometri a ovest di Tripoli. Lo ha segnalato con un messaggio all'...

Migranti - Papa Francesco : “Sono persone - non numeri. Bisogna cambiare mentalità - l’altro non è una minaccia” : “Nella questione della migrazione non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio. I loro diritti fondamentali e la loro dignità devono essere protetti e difesi”. Mentre la nave Aquarius con 629 persone a bordo è ancora in ...

Migranti : Toninelli - chi ha speculato trovi altro lavoro : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Con noi basta: chi ha speculato con il business dell’immigrazione, cerchi un altro lavoro”. Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Matrix su Radio 105. L'articolo Migranti: Toninelli, chi ha speculato trovi altro lavoro sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti : Toninelli - chi ha speculato trovi altro lavoro : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Con noi basta: chi ha speculato con il business dell’immigrazione, cerchi un altro lavoro”. Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Matrix su Radio 105. L'articolo Migranti: Toninelli, chi ha speculato trovi altro lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

"Bene Salvini - siamo con lui" Anche il Belgio con il ministro Migranti - altro che Italia isolata... : altro che Salvini isolato. Un sostegno tanto inatteso quanto ampio e incondizionato al neo-ministro dell'Interno e leader della Lega arriva dal Belgio. Dal nuovo governo Italiano "mi aspetto una stretta sulla migrazione Segui su affarItaliani.it

Altro che Salvini - Macron in azioneMaxi sgombero di Migranti a Parigi Ma il suo braccio destro è nei guai : Si parla di Salvini ma in Francia Macron è passato all'azione: maxi sgombero di campi migranti a Parigi. Ma intanto il suo braccio destro, Alexis Kohler, è stato denunciato per corruzione Segui su affaritaliani.it

Altro che Salvini - Macron in azioneMaxi sgombero di Migranti a Parigi Ma il suo braccio destro è nei guai : Si parla di Salvini ma in Francia Macron è passato all'azione: maxi sgombero di campi migranti a Parigi. Ma intanto il suo braccio destro, Alexis Kohler, è stato denunciato per corruzione Segui su affaritaliani.it

Lega-M5s - altro che apocalisse Il Paese vede il cambiamento Migranti - Ue... è la nostra occasione : Nonostante le tv e i giornali spingano allo scetticismo alla critica suggerendo l’apocalisse prossima ventura, la sensazione prevalente nella pancia del Paese è una silenziosa speranza Segui su affaritaliani.it

M5S-Lega - niente intesa : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui Migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : L'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a...

M5S-Lega - niente intesa : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui Migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : L'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è Il Colle concede altro tempo Video Distanze su Migranti e giustizia : ... fa sapere il portavoce M5S e anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi. 'C'è da lavorare ancora', ...