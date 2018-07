MIGRANTI | ALLARME OIM IN LIBIA 10MILA IN CONDIZIONI ESTREME Ma Salvini

MIGRANTI - allarme Oim "In Libia 10mila in condizioni estreme"/ Marina libica "Con Italia collaborazione forte" : Migranti, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:59:00 GMT)

MIGRANTI - allarme Oim : in Libia 10mila MIGRANTI in campi sotto il sole : La situazione dei migranti riportati a terra in Libia "è in drammatico aumento" : solo nell'ultima settimana, dal 21 al 28 giugno, sono state sbarcate 2.425 persone in operazioni di salvataggio e ...

MIGRANTI - allarme Onu : "Ogni anno i trafficanti guadagnano oltre 7 miliardi di dollari" : C'è un'unica certezza: le vittime sono sempre i più deboli, coloro che sono pronti a tutto per la speranza di una vita migliore. Almeno 2,5 milioni di Migranti in tutto il mondo...

MIGRANTI - allarme del commissario europeo : 'Maxi barconi dalla Tunisia' : IL RAPPORTO ROMA Cambiano le rotte degli arrivi verso l'Europa, per l'Italia aumentano in particolare gli arrivi dalla Tunisia, e cambia il clima attorno ai paesi del sud dell'Unione. Con il rischio ...

L'allarme dell'Ue sull'Italia : "Speriamo non cambi la politica sui MIGRANTI. E il debito deve scendere". Salvini : "Inaccettabile interferenza" : Intanto l'evoluzione politica italiana continua a interessare le principali capitali. Dalla city londinese, il Financial Times dedica un editoriale alle trattative tra Lega e M5s per annotare come a ...

Allarme di Minniti e al-Serraj 'Combattenti Isis in fuga potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei MIGRANTI' : Che il pericolo fosse reale, l'intelligence, l'antiterrorismo e lo stesso ministro dell'Interno Marco Minniti lo vanno ripetendo ormai da settimane. Ma ora arriva anche l''avviso' del premier libico ...

