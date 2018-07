Migranti | a rischio il governo di Merkel

Germania - ministro dell’Interno Seehofer (Csu) boccia l’intesa raggiunta da Merkel in Ue sui Migranti. Governo a rischio : Il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer ha detto ai vertici della sua Csu, riuniti a Monaco, di non essere soddisfatto dei risultati ottenuti da Angela Merkel al summit Ue di giovedì e venerdì per quando riguarda i migranti. Secondo quanto riferiscono fonti della Dpa, nella riunione il leader Csu ha affermato che né le proposte contenute nel comunicato finale né gli accordi bilaterali fatti dalla cancelliera risulterebbero efficaci ...

Migranti. Salvini : Conte è stato bravo - siamo a metà dell'opera. Tajani : unità a rischio : ... "la gente lo vuole, non perché è improvvisamente diventata xenofoba e vuole erigere muri contro il resto del mondo, ma perché è compito di ogni autorità politica far rispettare la legge, proteggere ...

Migranti - vertice bilaterale Conte-Merkel : l'intesa a 28 su Dublino è lontana - a rischio l'area Shengen : Al Consiglio Europeo di oggi, i 28 Stati Membri dell'Ue discuteranno della questione Migranti e della revisione del regolamento di Dublino. L'intesa appare molto lontana e fonti Ue hanno fatto sapere che "senza unità, chi non partecipa alla responsabilità condivisa sarà estromesso dall'area di libera circolazione, con la chiusura delle frontiere interne, prevista dal codice Schengen".

"Dai Migranti rischio contagio - vaccinare i bimbi in stanze diverse" : "I bambini non vengano vaccinati nella stessa stanza dei richiedenti asilo". A lanciare l'allarme è stato il sindaco di centrodestra di Domodossola, Lucio Pizzi, preoccupato che i più piccoli possano essere contagiati dai migranti al momento delle vaccinazioni. Così ha preso carta e penna e ha scritto all'Asl proponendo di predisporre stanze diverse per bimbi ed extracomunitari. Una proposta che, però, ha sollevato un acceso dibattito scatenando ...

Migranti - piano Conte mette a rischio Merkel : Come scrive il quotidiano della City, le prospettive della carriera politica della Merkel sono crollate dopo che il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha chiesto all'UE di rivedere il proprio ...

Migranti - Moavero : a rischio tenuta Ue : 10.50 Sui Migranti,l'Italia vuol "scuotere le coscienze degli Stati europei(...). Ciò che accade dipende dalla mancanza negli ultimi anni di un'efficace gestione dell'epocale fenomeno migratorio in atto". Così il ministro degli Esteri, Moavero, che ribadisce al Messaggero il no ad accordi bilaterali per rimandare i Migranti nei Paesi di primo approdo. La mancanza di un'intesa produce"effetti forse più dirompenti della crisi finanziaria del ...

Migranti : Trump - duri al confine o rischio è invasione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

I populisti un rischio per l'economia - i Migranti fanno bene alla crescita : il monito dell'Ocse" : ... ed è in fase di espansione 'dal 2014 grazie a una politica monetaria molto accomodante, a politiche moderatamente espansive e al recupero dell'economia mondiale'. Però, avverte, 'un evento politico ...

Migranti - Merkel al capolinea? Rottura col Csu - governo a rischioCon Seehofer-Salvini-Kurz traballa : La leadership di Angela Merkel è ai minimi storici. Si riaccende lo scontro con Seehofer sui Migranti e il governo rischia. La cancelliera deve cedere o rilanciare prima dell'incontro con Conte

Germania - la questione Migranti spacca il governo Merkel : ministro Seehofer tira dritto e mette a rischio riforma Dublino : La questione migranti è al centro dell’agenda politica anche in Germania. E rischia, per la prima volta, di spaccare l’alleanza tra il partito di Angela Merkel, la Cdu, e il suo gemello bavarese, l’Unione cristiano-sociale (Csu). Una storia di amore e accordi mai interrotta fino a una settimana fa, quando il leader della Csu e ministro dell’Interno Horst Seehofer ha messo sul tavolo della cancelliera il suo ...

Migranti - Rutte : a rischio Schengen : 11.24 L'Unione Europea deve "essere preparata per affrontare la prossima crisi migratoria", oppure rischia di "perdere i vantaggi che Schengen ci ha portato" con la fine dei controlli alle frontiere.Così il primo ministro olandese,Mark Rutte,in un discorso all'Europarlamento sul futuro dell'Europa. "Dobbiamo frenare i flussi incontrollati di Migranti e lavorare più duramente sui rimpatri.E dobbiamo compiere passi subito per rendere il sistema ...

Aquarius : Francia e Spagna criticano Roma sui Migranti - Premier Conte : 'Ipocriti' - Tajani : 'Ue a rischio' : Lo scontro tra Italia è Francia è durissimo e senza precedenti. Parigi accusa Roma di "cinismo e irresponsabilita'" sulla vicenda dell'Aquarius e arriva a definire l'atteggiamento del governo "...