Migranti - 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea : E' partito da solo dalla Tunisia , imbarcandosi di nascosto su una nave di linea , per raggiungere il fratello in Italia . L'avventura di un 12enne è però stata "bloccata" a Salerno dove è stato notato ...

Migranti : 'devi dire che sei mio figlio' - scafista minaccia 12enne : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Devi dire che sei mio figlio altrimenti mi mandano di nuovo in Tunisia". Per eludere le indagini aveva finto di essere partito con il figlio, costringendo un ragazzino di 12 anni, che viaggiava da solo, a mentire. Adesso per lui e per un connazionale è scattato il fer

Migranti : ‘devi dire che sei mio figlio’ - scafista minaccia 12enne : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) – “Devi dire che sei mio figlio altrimenti mi mandano di nuovo in Tunisia”. Per eludere le indagini aveva finto di essere partito con il figlio, costringendo un ragazzino di 12 anni, che viaggiava da solo, a mentire. Adesso per lui e per un connazionale è scattato il fermo. Per gli investigatori sono loro gli scafisti delle imbarcazioni soccorse nel Canale di Sicilia con a bordo 296 Migranti ...