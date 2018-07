Microsoft Store | velocizzati i tempi di certificazione per gli sviluppatori

Microsoft Store si aggiorna : restyle per “La mia raccolta” : Durante la notte, Microsoft Store per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornato introducendo un restyle per la sezione “La mia raccolta” e diversi miglioramenti. Il numero della nuova versione dello Store è 11806.1001.5.0 ed è attualmente disponibile al download solo per gli utenti Insider iscritti al canale Release Preview. Rinnovata la sezione “La mia raccolta” Nella sezione Download è stato aggiunto un nuovo ...

Novità per il Microsoft Store : in arrivo la lista dei desideri e le installazioni da remoto : Un corposo leak apparso originariamente sulle pagine del sito italiano Aggiornamentilumia e riportato da VG24/7 illustra alcune interessanti Novità in arrivo per il Microsoft Store, piattaforma che sembra si aggiornerà presto per includere tre nuove funzioni attese da tempo dagli utenti.La nuova versione del Microsoft Store vanterà innanzitutto un look totalmente inedito, con un pannello di navigazione completamente aggiornato rispetto al ...

Windows 10 Mobile : Truecaller scompare dal Microsoft Store [Agg.1 Fine supporto] : [Aggiornamento1 26/06/2018] Aggiorniamo l’articolo per informarvi che, a distanza di tre mesi dalla scomparsa dal Microsoft Store, True Software ha annunciato ufficialmente di aver dismesso il supporto dell’applicazione di Trucaller su Windows 10 Mobile. La società invita gli utenti del sistema operativo targato Microsoft ad utilizzare il sito web per identificare i numeri spam sebbene questo supporti pochissime funzionalità.-- Due to Microsoft ...

Rivoluzione per l’app del Microsoft Store : Wish List - installazione remota e molto altro ancora : A partire dal mese di ottobre dello scorso anno, l’app del Microsoft Store (ex Windows Store) si è gradualmente rinnovata con un nuovo nome, numerose funzionalità rinnovate e soprattutto con la possibilità di acquistare anche l’hardware di casa Redmond sebbene limitata al solo mercato USA. Ma la Rivoluzione del Microsoft Store non è ancora terminata, anzi, tutt’altro! L’utente Twitter Ajith ha scoperto alcune novità che ...

Pubblicata sul Microsoft Store l’app di Microsoft Teams per Surface Hub : Con il Surface Hub 2, Microsoft ha voluto creare un nuovo punto di riferimento per i clienti aziendali producendo un dispositivo che si sposa perfettamente con le esigenze del mercato Enterprise. Durante il suo recentissimo annuncio ufficiale, il Colosso di Redmond ha anche sottolineato come tale prodotto sia perfettamente compatibile con i suoi servizi legati al business fra i quali spicca sicuramente Microsoft Teams, una piattaforma di ...

Il Microsoft Store si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo l’effetto reveal e tanti miglioramenti : Breve comunicato per segnalarvi la disponibilità di un nuovo aggiornamento rilasciato pubblicamente su Windows 10 e Windows 10 Mobile per l’app ufficiale del Microsoft Store. Novità Modificate le icone di download e info applicazioni. [PC e Mobile] Migliorata le gestione dei font. [Solo PC] Adesso è possibile sfogliare le recensioni premendo i pulsanti situati in basso. [PC e Mobile] Icona indietro: la freccia indietro è stata spostata ...

Forza Horizon 4 : aperti i preordini sul Microsoft Store per Windows 10 e Xbox One : Dopo averlo presentato alla conferenza E3 2018, Microsoft ha appena avviato i preordini di Forza Horizon 4, il nuovo titolo di Playground Games ambientato questa volta nei paesaggi della Gran Bretagna. A partire da oggi, gli utenti Xbox One e Windows 10 possono preordinare, tramite il Microsoft Store, uno dei giochi di corse più apprezzati al mondo con un comparto grafico sempre al TOP e un gameplay degno di nota. Come previsto, il gioco ...

Microsoft rilascerà Office 365 sul Mac App Store di Apple : Durante il keynote del WWDC 2018, Apple ha annunciato il nuovo macOS 10.14 Mojave concentrandosi anche sul rinnovato Mac App Store dotato di un’interfaccia grafica completamente nuova. Insieme ai miglioramenti apportati al design, Apple ha anche presentato alcune app di punta in arrivo su Mac App Store e una di queste sarà Office 365. Microsoft sta pianificando quindi di portare Office 365 sullo Store di Cupertino entro la fine ...

Microsoft Store web : nuovo look e supporto installazione remota : Microsoft sta aggiornando, con dei test/AB, l’interfaccia web del proprio Store implementando anche una nuova e interessante funzionalità.-- Il nuovo look risulta essere decisamente più ordinato e minimal con dei colori prevalentemente chiari, sebbene ci saremmo aspettati qualche effetto del Fleunt Design System, che, ricordiamo, può essere implementato anche nei siti Internet garantendo una UI davvero molto elegante e moderna. Il nuovo ...

Unigram scompare dal Microsoft Store e il sito web risulta offline [Agg.1] : [Aggiornamento1 01/06/2018] Unigram è nuovamente ritornato disponibile sul Microsoft Store. Unigram - A Telegram universal experience (Free, Windows Store) ? Articolo originale, Unigram, il miglior client di terze parti per Telegram Messenger sviluppato per Windows 10 e Windows 10 Mobile, potrebbe avere i giorni contati stando ad alcuni indizi emersi nelle scorse ore. La sua pagina del Microsoft Store, infatti, non risulta essere ...

Al via gli Xbox Store Days con tantissime offerte solo sul Microsoft Store : A partire da oggi fino al 6 giugno solo sul Microsoft Store saranno attivi gli Xbox Store Days, con tante offerte esclusive e sconti fino al 60% sui prodotti del mondo Xbox. Tutte le nuove offerte Microsoft solo sul Microsoft Store gli appassionati troveranno delle promozioni dedicate alle console, come: Xbox One S da 1TB in bundle con Assassin’s Creed o Sea of Thieves, un secondo controller ...

Microsoft Edge : arriva su iPhone il supporto ai libri del Microsoft Store : La versione mobile di Microsoft Edge disponibile per iPhone ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento che introduce delle funzionalità interessanti e attese da tempo. Sin da quando il browser venne lanciato sulla piattaforma di Apple, presentava una voce che faceva riferimento alla lettura dei libri acquistati dal Microsoft Store ma non risultava ancora funzionante poichè era presenta una scritta “Coming Soon”. Adesso, con la ...

Microsoft Store si aggiorna con piccoli miglioramenti grafici [Insider] : Dopo lo scorso aggiornamento del Microsoft Store che aveva introdotto l’effetto Reveal del Fluent Design e una nuova icona Indietro studiata appositamente per Windows Sets, il Colosso di Redmond ne rilascia quest’oggi un altro. L’update è attualmente disponibile per i soli utenti Insider iscritti nel canale di distribuzione Release Preview e la sua versione è numerata 11805.1001.5.0. Novità Modificate le icone di download e ...