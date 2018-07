Michelle Hunziker - Filippa Lagerback e la scommessa sui mondiali : Michelle Hunziker e Filippa Lagerback fanno una scommessa sui mondiali: chi pagherà pegno? Vuoi Scommettere, il programma condotto da Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, è da poco terminato ma la bionda conduttrice ha ancora voglia di scommesse. Dopo aver passato una giornata in compagnia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, Michelle Hunziker e […] L'articolo Michelle Hunziker, Filippa Lagerback e la scommessa sui mondiali ...

“Sono ubriaca”. Michelle - ma che combini? Video esilarante e polemiche. La Hunziker ha postato su Instagram dei momenti molto privati : Michelle Hunziker è un’icona di bellezza assoluta. Una donna amata da tutti, per la sua simpatia, la sua naturalezza e il suo essere sempre così spontanea e naturale che ti dà l’idea di non cambiare mai tra il palco dei grandi programmi e le mura domestiche. Anche la sua pagina Instagram è seguitissima, ed è proprio lì che si può apprezzare Michelle nel modo più vero possibile. Ogni tanto, però, qualcuno le dà un tiratina ...

Michelle Hunziker come non l'avete mai vista. "Mio marito mi ha fatto bere di brutto" : "Mio marito mi ha fatto bere di brutto". La serata di festeggiamenti è terminata con un alcol-test eseguito appositamente per i follower. Michelle Hunziker ha postato nelle sue storie di Instagram il foto-video racconto della sua uscita "speciale" in compagnia di Tomaso Trussardi: prima uno scatto dell'outfit, poi della bottiglia di champagne, poi un video che la mostra apparentemente alticcia.Noi due a lume di candela...raro e ...

GOSSIP/ Michelle Hunziker incinta del quarto figlio : Gente lancia l'indiscrezione : Michelle Hunziker è incinta del quarto figlio? Questa è la domanda che gli appassionati di GOSSIP si stanno ponendo nel corso degli ultimi giorni. A lanciare lo scoop ci avrebbe pensato il settimanale Gente pubblicando alcuni scatti che ritraggono un pancino sospetto. La simpatica Michelle non ha mai nascosto il suo desiderio di avere il quarto figlio, quindi periodicamente si ritrova al centro del GOSSIP a causa di qualche forma un pò più ...

Michelle Hunziker confermata a Vuoi Scommettere ma non a Sanremo : l’indiscrezione : Michelle Hunziker rimane a Mediaset: confermata per la prossima stagione di Vuoi Scommettere Stagione televisiva ricca di impegni quella appena passata per Michelle Hunziker. Dopo il successo del Festival di Sanremo, infatti, la showgirl ha debuttato anche a Mediaset con Vuoi Scommettere. Il programma di Canale 5 inoltre, stando all’ultima indiscrezione del settimanale Chi, pare […] L'articolo Michelle Hunziker confermata a Vuoi ...

Michelle Hunziker a Sorrento - la foto su Instagram incanta : L’estate è arrivata e Michelle Hunziker incanta Instagram con alcune foto che la ritraggono a Sorrento. La stagione televisiva si è conclusa da poco e la showgirl svizzera è stata una delle sue grandi protagoniste. L’abbiamo vista sul palco dell’Ariston per condurre Sanremo, insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, mentre poco dopo ha iniziato l’avventura, difficile e bellissima, di Vuoi Scommettere? La ...

GOSSIP/ Michelle Hunziker in vacanza a Sorrento - la showgirl potrebbe essere incinta : Michelle Hunziker 41 anni ha scelto Sorrento per inaugurare le vacanze estive. Ad annunciarlo è stata lei stessa in una Instagram Stories mentre era nella sua auto. Michelle ha dichiarato di essere giunta a Sorrento 'accompagnata' da Pino Daniele. Infatti in sottofondo si sentiva un brano del compianto cantante partenopeo. Da notare come Aurora, figlia di Michelle [VIDEO]e di Eros Ramazzotti sia amica della figlia di Pino, Sara. Insomma, i vip ...

“Vi piaccio così?”. Aurora Ramazzotti cambia look. Capelli ‘nuovi’ e ‘mood’ aggressivo per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros : Michelle Hunziker ha chiuso la prima edizione di “Vuoi scommettere?” annunciando che ce ne sarà un’altra. La quinta e ultima puntata andata in onda il 14 giugno ha vinto la serata con 3.211.000 spettatori (pari al 16.3% di share) e ha battuto la replica di “Don Matteo” su RaiUno che ha ottenuto 2.970.000 spettatori (pari al 14.5% di share). Ma il programma di scommesse di Canale 5 ha registrato un risultato molto ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti commosse nel finale di Vuoi Scommettere : ma la trasmissione delude : L'ultima puntata di 'Vuoi Scommettere?' ha regalato forti emozioni alla sua conduttrice Michelle Hunziker, che per la prima volta ha lavorato in televisione con la figlia Aurora Ramazzotti. La ...