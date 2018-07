Meteo Calabria | arriva il primo vero caldo | spiagge affollate

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per il Sud Italia : forti temporali su Puglia - Basilicata e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La profonda saccatura centrata sul Nord-Europa ed estesa fino al bacino del mediterraneo centrale, continuerà a determinare condizioni di instabilità sulle regioni meridionali Italia ne dove, nelle prossime ore, sono attese precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, che interesseranno in modo particolare, risultando più intense, la Puglia , la Calabria e la Basilicata , specialmente sui versanti ionici. Sulla base ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo nel basso Tirreno : anche Calabria e Sicilia coinvolte nel peggioramento di Venerdì e Sabato : anche Calabria e Sicilia saranno coinvolte nel brusco peggioramento del tempo in atto sull’Italia: tra domani, Venerdì 8, e dopodomani, Sabato 9 Giugno, avremo piogge e temporali anche nel basso Tirreno , quindi nel settore più occidentale della Calabria e più settentrionale della Sicilia (vedi mappa a corredo dell’articolo). Le piogge saranno a tratti intense, con forti temporali accompagnati da raffiche di vento, locali grandinate e ...

Previsioni Meteo - rischio di piogge alluvionali in Calabria e Sicilia tra il 15 e 16 Giugno [DETTAGLI] : E non è una buona notizia per turisti, vacanzieri e per l'economia di un Paese come l'Italia che che ha 7.456 chilometri di coste e fa il pienone anche in montagna. Tempo permettendo, appunto.