Messico | nel sobborgo che tifa Obrador | “Con lui i bambini torneranno a scuola” 

Un giocatore del Messico è nella lista nera degli Stati Uniti : Il Messico è stata la sorpresa più grande delle prime giornate del Mondiale in Russia. Ma l’inaspettata vittoria contro la Germania, i cui festeggiamenti sono Stati rilevati anche dai sismografi, non è l’unica vicenda che riguarda la squadra centro-americana. Il suo capitano Rafa Marquez, classe 1979, è al centro di uno scontro con la Casa Bianca che dura da quasi un anno. Lo scorso agosto, Marquez ...

Alla frontiera tra Messico e Texas Nel limbo delle famiglie in fuga : Sono le immagini che hanno indignato il mondo. Ieri la situazione era già rientrata nel format classico dell'evento mediatico. Le troupe televisive stavano montando le postazioni davanti agli ...

Dal Messico : 'Lozano nel mirino della Juventus' : ROMA - Una 'bambola assassina' per la Juventus. Secondo la stampa messicana i bianconeri avrebbero chiesto al Psv Eindhoven notizie in merito al 'Chucky' Hirving Lozano , 22, , autore del gol vittoria ...

Migranti - «figli chiusi in gabbia e separati dai genitori». Nell'audio il pianto dei bimbi alla frontiera tra Usa e Messico : 'Sulla Aquarius giocano ai videogames': il video è una burla, ma ci cascano in migliaia Una politica figlia delle strategie dell'amministrazione di Donald Trump : alla frontiera tra Usa e Messico i ...

Il Messico sorprende la Germania : primo tempo show - nella ripresa alza il muro : E dopo l'Argentina, anche la Germania, campione del Mondo in carica, non riesce a vincere una partita all'apparenza semplice. Il Messico si gioca il tutto per tutto e si porta a casa i primi tre punti di questo Mondiale, grazie anche a una serie di colpi di fortuna (o sfortuna, se visti dal punto di vista della nazionale tedesca). Prima grande e vera sorpresa di questo Mondiale la squadra guidata da Juan Carlos Osorio.A niente è valsa la ...

Messico - sei poliziotti assassinati nello Stato di Puebla : Sei poliziotti sono stati assassinati nello Stato di Puebla, nel centro del Messico, dove imperversano bande dedite al traffico della droga, al furto del carburante e al business dei sequestri. I sei ...

UFFICIALE : Usa - Canada e Messico ospiteranno il Mondiale nel 2026 : In realtà saranno tre i paesi visto che la ventitreesima edizione dell'evento sportivo più importante al Mondo si giocherà negli Usa, in Canada e in Messico. Sarà un'edizione storica visto che ...

DANIMARCA Messico / Streaming video e diretta tv : nelle qualificazioni. Probabili formazioni - quote - orario : diretta DANIMARCA MESSICO Streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole di Brondby (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:49:00 GMT)

Scandalo Messico - festa con alcolici ed escort : i calciatori nella bufera [NOMI e DETTAGLI] : Scandalo Messico e che riguarda alcuni calciatori, trenta escort e tanto alcol. Secondo la rivista “TV Notas”, dopo l’amichevole con la Scozia otto calciatori avrebbero organizzato una festa privata in compagnia di una trentina di belle donne a pagamento, il tutto sarebbe durato per l’intera notte. Ecco i nomi dei calciatori coinvolti: Memo Ochoa, Carlos Salcedo, Hector Herrera, Jesus Gallardo, i fratelli Giovani e ...

