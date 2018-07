MESSICO | ELEZIONI PRESIDENZIALI | SEGGI APERTI Favorito Obrador ‘nuovo’ caudillo | altro

Elezioni presidenziali in MESSICO/ Oggi al voto : favorito “Amlo” con la sua promessa di rivoluzione : Elezioni presidenziali in Messico, Oggi al voto: favorito “Amlo” con la sua promessa di rivoluzione. Terzo tentativo per Andrés Lopez Obrador, sconfitto nel 2006 e 2012. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 11:10:00 GMT)