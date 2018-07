Messico al voto per eleggere il nuovo presidente

Elezioni presidenziali in Messico/ Oggi al voto : favorito “Amlo” con la sua promessa di rivoluzione : Elezioni presidenziali in Messico, Oggi al voto: favorito “Amlo” con la sua promessa di rivoluzione. Terzo tentativo per Andrés Lopez Obrador, sconfitto nel 2006 e 2012. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Messico al voto - Amlo superfavorito promette la rivoluzione. Con lui addio ai partiti al potere da 90 anni : È il giorno delle elezioni in Messico, le più grandi della storia, in cui si rinnoveranno le cariche più importanti: presidente, governatori degli Stati, Parlamento e sindaci delle città. E se le previsioni dei sondaggi si tradurranno, anche solo in parte, in realtà, il Paese entrerà in una nuova importante fase della sua storia nazionale che comporterà lo scardinamento del sistema dei partiti tradizionali al potere da 90 anni. Condizione di ...

Voto Messico - uccisi 3 militanti PRI : 05.30 Otto persone sono state arrestate ieri in Messico per il loro presunto coinvolgimento nell'assassinio di 3 militanti del Partito rivoluzionario istituzionale (PRI),a poche ore dall'apertura dei seggi per le elezioni generali Lo riferisce il quotidiano messicano Proceso. Nella sua pagina online il giornale ha precisato che la morte dei militanti dello storico partito è avvenuta durante una battaglia con avversari del Partito della ...

Messico al voto per scegliere il nuovo presidente - : Secondo i sondaggi, Obrador, il leader anti establishment della coalizione "Juntos haremos historia" dovrebbe vincere le elezioni potendo contare su circa 20 punti percentuali di vantaggio sul ...

Un voto storico per il Messico : Il Messico è stato e resta, malgrado le difficoltà, un grande Paese. È lo Stato più popoloso al mondo tra quelli di lingua castigliana, il terzo in America per PIL dopo USA e Brasile. L'ex impero azteco è stato attraversato dalla grande storia degli ultimi secoli: qui fu scritta la pagina più drammatica della Conquista spagnola e si generò la prima rivoluzione del '900, un movimento di popolo per ...