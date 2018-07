Messico | al via le elezioni più sanguinose | 133 morti Urne aperte

Diretta/ Messico-Svezia Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : le formazioni ufficiali - via! : Diretta Messico Svezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nessuna delle due è ancora qualificata agli ottavi, alla Tricolor basta un pareggio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:38:00 GMT)

Il viaggio del tifoso del Messico che va a Mosca per ricordare la famiglia scomparsa : Dal 1998 non si è perso una partita del suo Messico ai mondiali. Il 2018 era l'anno del Messico e stavolta Gilberto Martinez sarebbe salito sugli spalti russi insieme al resto della sua famiglia. Era tutto pronto da mesi. La moglie, Veronica Raschiotto, argentina ma messicana d'adozione, non vedeva l'ora di trascinare i suoi bambini a vedere la nazionale. Loro, Diego e Mia, otto e sei anni, non stavano più nella pelle: sarebbe ...

Bambini-fotografi raccontano la loro vitain Bolivia - in Colombia e in Messico : Dall'altro lato della macchina fotografica ha fissato lo scatto un'altra bambina, poco più grande di lei, che racconta così il suo mondo. Le hanno insegnato come creare delle immagini che narrano una ...

DIRETTA/ Germania Messico (risultato live 0-0) streaming video Mediaset : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Germania Messico, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I campioni in carica sono all'esordio nei Mondiali 2018, oggi sfidano la Tricolor(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:45:00 GMT)

Trump - via ai dazi su alluminio e acciaio per Ue - Canada e Messico : La tregua è finita: dalla mezzanotte scatta la guerra commerciale degli Stati Uniti - annuncia il segretario al commercio Wilbur Ross. Imposte del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Juncker: è ...

Dagli Usa via a dazi su alluminio e acciaio contro Ue - Canada - Messico - : Finita la tregua: Trump ha deciso di non prorogare l'esenzione teporanea concessa all'Unione europea. Dalla mezzanottte del 1° giugno verranno applicate imposte del 25% sull'acciaio e del 10% sull'...

Dagli Usa via ai dazi su acciaio e alluminio contro Ue - Canada e Messico : Scattano le tariffe del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio importate negli Usa dalla Ue. Lo ha annunciato il ministro del Commercio Wilbur Ross in una dichiarazione. Juncker: «Inaccettabile, reagiremo»....

Amichevoli - Usa-Bolivia 3-0. Messico-Galles finisce senza reti : TORINO - Gli Stati Uniti battono 3-0 in amichevole la Bolivia , in una sfida tra due nazionali che hanno mancato la qualificazione al Mondiale. Nel primo tempo sblocca il risultato Zimmerman , nella ...

Ue svende made in Italy : "L'accordo col Messico? ?Via libera al Parmesano" : Ieri il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ha detto che "con questa intesa il Messico si aggiunge a Canada, Giappone e Singapore nella lista dei Paesi che vogliono lavorare con l'Ue per difendere un commercio equo e aperto". L'accordo prevede vengano rimossi gli ostacoli per gli scambi di merci: caduno dunque i dazi su "quasi tutte le merci". Tanto che Carlo Calenda canta vittoria sostenendo i risvolti positivi dell'intesa: ...

Le riprese di Zero Zero Zero si spostano in Messico per il “viaggio della cocaina” : La cocaina è al centro della nuova serie firmata da Stefano Sollima per Sky Zero Zero Zero. Dopo l'evento Gomorra e del suo fratello minore, Suburra, ecco che all'orizzonte Sky ha una nuova serie di lanciare e le polemiche, anche in questo caso, non mancheranno. Ancora una volta la firma di tutto sarà quella di Roberto Saviano, suo è il libro dal quale la serie è tratta e sue le ricerche che hanno permesso di andare in profondità nel ...