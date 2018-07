Messi sta a guardare il gioiello di Francia E l' Argentina se ne va

Messico - cronista ucciso a colpi pistola : 00.20 Un giornalista messicano è stato assassinato nello Stato di Quintana Roo,nell'Est del Paese centramericano. Lo riferiscono fonti della Procura locale. Il delitto è avvenuto nel corso di una campagna elettorale segnata da violenza senza precedenti: sono stati 136 i politici uccisi.Il cronista si trovava in un bar della comunità indigena di Felipe Carrillo Puerto quando è stato raggiunto da alcuni proiettili. Sale così a sei il numero dei ...

La Polizia di Stato di Messina - ha arrestato tre persone : Giorni frenetici per la Questura di Messina che conclude l a settimana con significativi risultati conseguiti dalla Squadra Mobile, dalla Polizia Ferroviaria e dalle Volanti. Di stanotte l'arresto di ...

Francia-Argentina 4-3 - Mondiali 2018 : Kylian Mbappé è devastante e trascina la Francia. Messi e compagni salutano la Russia : Signori, lo spettacolo degli ottavi di finale dei Mondiali è cominciato e la prima partita non poteva regalare uno spettacolo migliore. L’ottavo più atteso, quello tra Francia e Argentina, si è risolto con uno spettacolare 4-3 in favore dei transalpini. Eliminata l’Albiceleste, quindi, destino scontato per molti dopo una fase a gironi tutt’altro che esaltante ma che, ad un certo punto del match, sembrava poter essere riscritto ...

Mondiali Russia 2018 - disfatta Argentina - Francia sontuosa : il fenomeno oggi è stato Mbappè - Messi latitante! : Mbappè da favola in questa serata russa, l’attaccante della Francia vero e proprio trascinatore nella cavalcata trionfale contro l’Argentina Mondiali Russia 2018, la Francia di Didier Deschamps vola ai quarti di finale. Distrutta l’Argentina di un impresentabile Sampaoli, il quale oggi ha voluto nuovamente scombussolare la sua squadra lasciando tutte le punte in panchina e schierando il solo Messi in attacco come falso ...

Terremoto in Messico - scossa di magnitudo 6 al largo della costa ovest - : Per la Protezione civile non ci sono né danni né feriti. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in una vasta area dello Stato di Jalisco e in quello di Colima

Messico - sisma magnitudo 6.1 costa Ovest : 7.06 Un terremoto di magnitudo pari a 6.1 ha scosso stamane la costa Ovest del Messico. Secondo l'Agenzia sismologica americana (Usgs), il forte sisma ha avuto epicentro nel Pacifico, a 88 chilometri da Cihuatlan, nello stato di Jalisco, e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Non vi sono al momento segnalazioni di danni a persone o cose e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Francia-Argentina - Ottavi Mondiali 2018 : la generazione d’oro transalpina opposta a Messi e compagni : Domani si comincia ed una grande classica del calcio mondiale darà il via agli Ottavi di finale della rassegna iridata 2018 in Russia. Lo Stadio Luzniki di Mosca, con fischio d’inizio alle 16.00, sarà teatro del confronto tra Argentina e Francia. Per la dodicesima volta le due selezioni si affronteranno e il bilancio è favorevole all’Albiceleste con sei vittorie contro due dei francesi, oltre ai tre pareggi. In questo torneo però i ...

Narcos 4 sarà una stagione corale tra folklore Messicano e humor - parla la new entry Alfonso Dosal : Con Narcos 4 il racconto dei cartelli del narcotraffico di Netflix sposterà il suo focus dalla Colombia al Messico: in questo nuovo scenario, Diego Luna e Michael Pena assumeranno i ruoli dei protagonisti, rispettivamente nei panni di Miguel Ángel Félix Gallardo, il creatore del cartello di Guadalajara, e del nuovo agente della DEA chiamato ad indagare su di lui. La produzione della quarta stagione della serie è iniziata alla fine dello ...

La partita più vista dei gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico - con 215 milioni di ascolti globali : Secondo i dati raccolti e presentati oggi dalla FIFA, la partita della fase a gironi dei Mondiali di calcio che ha registrato più ascolti è stata Germania-Messico, con 215 milioni telespettatori globali. Germania-Messico, rispettivamente il settimo e il quinto paese The post La partita più vista dei gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico, con 215 milioni di ascolti globali appeared first on Il Post.

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Kane in testa da solo - Messi si sblocca : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...