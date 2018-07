: ++ #Migranti, Merkel: da Italia nessun impegno sui centri ++ 'Nessun accordo neanche sui movimenti secondari' - TgLa7 : ++ #Migranti, Merkel: da Italia nessun impegno sui centri ++ 'Nessun accordo neanche sui movimenti secondari' - CyberNewsH24 : #Merkel:mi impegno per risultati Csu-Cdu - TelevideoRai101 : Merkel:mi impegno per risultati Csu-Cdu -

"Ci saranno importanti riunioni. Prima di queste non posso anticipare nulla. Farò in modo di averesia nella Cdu che nella Csu". Così Angelaintervistata dalla Zdf. Per la cancelliera è l'ora della verità Le riunioni della Csu a Monaco e della Cdu a Berlino potrebbero determinare il futuro del governo della Grosse Koalition.Riunioni che fanno seguito all'incontro a porte chiuse di ieri sera a Berlino frae Seehofer che, dopo il Consiglio Ue,non si è più pronunciato sulle misure prese sui migranti.(Di domenica 1 luglio 2018)