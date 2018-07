Merkel nella bufera | Germania scossa per la 14enne ebrea uccisa e stuprata da un profugo

Il braccio di ferro tra Merkel e Trump nella prospettiva di una foto : Tra le migliaia di foto scattate nel weekend a Charlevoix, ce n'è una che meglio di tutte riassume il G7. È l'immagine che ritrae Donald Trump seduto a un tavolo. Di fronte a lui c'è la cancelliera Angela Merkel, che si sporge verso l'interlocutore in una scena che, per certi versi, ricorda un'aula di tribunale.Zweiter Tag des G7-Gipfels in Kanada: spontane Beratung am Rande der offiziellen Tagesordnung. --- Day two of the ...