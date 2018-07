Merkel | con Italia accordo impossibile

Migranti - Merkel : 'Con l'Italia non era possibile l'accordo' : "Un accordo con l'Italia non era possibile. l'Italia vuole prima ottenere una riduzione dei Migranti che arrivano in quel Paese. Il premier ha detto che hanno l'impressione di essere stati a lungo ...

Migranti - Fico : non chiuderei i porti. Merkel - accordo con 16 Paesi sui respingimenti rapidi : «Io i porti non li chiuderei». Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, ha un’idea ben diversa da quella di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». ...

DOPO IL VERTICE UE/ Conte si smarca da Salvini e sceglie la Merkel : L'esito piuttosto deludente del Consiglio europeo sui migranti crea la prima vera crepa nell'accordo di governo, perché rafforza il ruolo di Conte a scapito di Salvini. ANGELO PICARIELLO(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:09:00 GMT)SCENARIO/ La Merkel al bivio tra migranti ed euro, int. a V. GiacchéSCENARIO UE/ Migranti, governance e banche: comincia la "guerra" europea, int. a C. Altomonte

Migranti - gelo tra Conte e Merkel-Macron sui centri di accoglienza : Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk:?«Troppo presto per parlare di successo».?Toninelli dice no ad attracco nave Open Arms in ...

Vertice Ue - nessun accordo Conte-Merkel sui movimenti secondari. Lei : “Testo soddisfa Csu”. Ma la crisi non è chiusa : “A Merkel non ho promesso alcunché“. Il premier Giuseppe Conte al termine del Vertice Ue sostiene che l’Italia non riprenderà nessun migrante che dovesse essere stato registrato nel nostro Paese e poi andato in Germania. La cancelleria tedesca conferma, ma avverte: “Continueremo a prendere rifugiati sbarcati in Italia come fatto in passato solo se ci sarà un accordo con Roma”. Il tema è quello dei movimenti secondari, la ...