Mercedes ko | Ferrari sul podio E Vettel torna in testa al Mondiale

Formula 1 - GP Austria. Arrivabene : 'Sei motori Ferrari nei primi dieci'. E punge la Mercedes : E dico, lasciate lasciate divertire Leclerc e lasciate guidare Kimi , che è un campione del mondo. Ordini di scuderia? Oggi avevamo deciso di lasciarli guidare, entrambi hanno lottato tutta la gara". ...

Formula 1 - GP Austria 2018 : vince Verstappen - Kimi 2° e Vettel 3°. Mercedes out - Ferrari leader del Mondiale : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Verstappen - 2 RAIKKONEN +1.504 3 Vettel +3.181 4 GROSJEAN +1 LAP 5 MAGNUSSEN +1 LAP 6 OCON +1 LAP 7 PEREZ +1 LAP 8 ALONSO +1 LAP 9 LECLERC +1 LAP 10 ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Ferrari vola in testa - +10 sulla Mercedes! Rosse prime dopo il GP Austria : La Ferrari si è ripresa la testa della Classifica del Mondiale costruttori F1 2018. Le Rosse, grazie al secondo posto di Kimi Raikkonen e la terza piazza di Sebastian Vettel nel GP di Austria, sono balzate al comando con dieci punti di vantaggio sulle Mercedes incappate in una doppia rottura del motore. Classifica Mondiale costruttori F1 2018 # SCUDERIA PUNTI 1. Ferrari 247 2. Mercedes 237 3. Red ...

F1 - la Mercedes va arrosto - la Ferrari ne approfitta e la sorpassa : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Austria : Sfruttando il doppio ritiro della Mercedes, la Ferrari conquista la vetta della classifica Costruttori con dieci punti di vantaggio Non solo la classifica piloti, la Ferrari da questa sera comanda anche quella Costruttori. Il team di Maranello sfrutta il doppio ritiro della Mercedes in Austria e la sopravanza di dieci punti, salendo a 247 contro i 237 della scuderia di Brackley. Stabile al terzo posto la Red Bull, con la Renault che si ...

F1 - GP Austria 2018 : Verstappen festeggia davanti a Raikkonen e Vettel - ma è grande Ferrari! Ritirate le due Mercedes! : Uno scoppiettante GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sorride a Max Verstappen (Red Bull), che vince nel GP di casa per la scuderia, davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel. Per la Mercedes è notte fonda! Ritiro per entrambe le macchine con Lewis Hamilton, che non si fermava anzitempo dal round in Malesia del 2016. Grazie a questo risultato, Seb si riporta in testa alla graduatoria ...

F1 GP Austria : vince Verstappen - Ferrari con due macchine sul podio - Mercedes fuori : Si è appena concluso il GP d’Austria l’ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Ecco i tempi, tutti i risultati e la nuova classifica mondiale. L'articolo F1 GP Austria: vince Verstappen, Ferrari con due macchine sul podio, Mercedes fuori proviene da Il Fatto Quotidiano.

Verstappen mette le ali in Austria - ma a godere è la Ferrari! Doppio ritiro Mercedes - Vettel torna leader del Mondiale : Max Verstappen regala la vittoria alla Red Bull nel suo Gran Premio di casa, le due Ferrari di Raikkonen e Vettel completano il podio. Quarto Hamilton Sarebbe dovuto essere un dominio Mercedes, una doppia rottura del motore però condannano Hamilton e Bottas, costretti a ritirarsi entrambi e a guardare da lontano la vittoria di un super Max Verstappen. Photo4 / LaPresse Non succedeva dal Gp di Monza del 1955 che due Frecce d’Argento ...

F1 diretta live GP Austria : Ferrari inseguono le Mercedes - partenza ore 15.10 : La griglia di partenza del Gran Premio di Austria, Vettel su Ferrari parte sesto, Mercedes in prima fila. ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. partenza alle 15.10. Segui la diretta: tempi, risultati e classifiche. L'articolo F1 diretta live GP Austria: Ferrari inseguono le Mercedes, partenza ore 15.10 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 - prima fila Mercedes con Bottas e Hamilton - poi le Ferrari di Vettel e Raikkonen : prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Austria. A conquistare la pole position è stato Valtteri Bottas che ha preceduto il compagno di squadra di Lewis Hamilton. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel ...

F1 GP d’Austria - pole position Mercedes - la Ferrari insegue : griglia di partenza e orari diretta tv gara : Le Mercedes primeggiano nelle qualifiche di Zeltweg: Hamilton però è secondo, beffato dal compagno di squadra Bottas che conquista la pole position. Ferrari terza con Vettel ma rischia la penalizzazione per aver ostruito Sainz in Q3. orari in tv diretta Sky e differita Tv8: sabato 30 giugno qualifiche, domenica 1 luglio la gara L’intero week end motoristico di Formula 1 sarà seguito in diretta da Sky Sport F1. Alle 15.00 di oggi ...

F1 - Qualifiche GP Austria 2018 : Mercedes superiore alla Ferrari. Bottas in pole - 3° Vettel e a rischio penalizzazione : Uno scatenato Valtteri Bottas (Mercedes) centra una strepitosa pole position nel Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno con il tempo di 1:03.130. Il finlandese, che l’anno scorso partì davanti a tutti e vinse anche la gara, ha dimostrato di essere il più in forma al Red Bull Ring e ha staccato, facendo segnare il nuovo record della pista, il proprio compagno Lewis Hamilton di appena 19 millesimi. Seconda fila tutta Ferrari con ...

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : qualifiche. Ferrari e Mercedes - sfida sui millesimi! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d'Austria 2018, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00 . ...

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : qualifiche. Mercedes favorita - ma la Ferrari può provarci! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2018, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Si prospetta ancora una volta sul tracciato del Red Bull Ring una sfida tra la Mercedes e la Ferrari. Le Frecce d’Argento hanno fatto vedere grande velocità nel corso dei turni di libere e puntano chiaramente alla pole. Da par suo la Ferrari non starà a guardare e vorrà farsi trovar pronta per centrare il ...

Formula1 GP Austria. Sfida Mercedes-Ferrari anche sugli specchietti : Sinora la Mercedes è stata tra i top team, poco attiva nell'evoluzione della vettura, qui, per contro, è evidente abbia cercato di recuperare terreno. La W09, presenta parecchie novità sparse tra la ...