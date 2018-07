Mercato Milan | il Siviglia vuole Kalinic PSG in pressing su Bonucci

CalcioMercato Milan - l'Atlético Madrid bussa alla porta per Kalinic : MilanO - Nikola Kalinic lascerà il Milan , senza se e senza ma. L'attaccante croato in rossonero ha fatto flop, con soli 6 gol in 41 presenze. Ciononostante, per lui abbondano le pretendenti; una su ...

Mercato Serie A - Milano conferma Tarczewski : ROMA - Dopo il poker di acquisti annunciati nei giorni scorsi - l'ultimo in ordine di tempo è stato quello di Christian Burns - l'Olimpia Milano si dedica al capitolo delle conferme in vista della ...

CalcioMercato Milan : il Siviglia chiede Kalinic [CIFRE e DETTAGLI] : I dirigenti del Siviglia vogliono accontentare l’allenatore Pablo Machín, che ha chiesto di ingaggiare Nikola Kalinic per il centro dell’attacco, ma il Milan ha chiesto al club andaluso almeno 20 milioni in cambio del cartellino del croato. Lo scrive il Mundo deportivo. Il Siviglia, anche alla luce delle ultime vicende che hanno coinvolto l’attaccante (che si è rifiutato di scendere in campo negli ultimi 5′ della ...

CalcioMercato Milan - via vai in attacco : Gattuso e Mirabelli cambiano volto al “pacchetto” di centravanti : Calciomercato Milan, continuano le trattative in casa rossonera nonostante le frenate dovute ai ben noti problemi societari con l’Uefa Il Milan deve fare i conti con diversi aspetti extra calcistici in questa calda estate. Dapprima l’estromissione dalle coppe da parte dell’Uefa, ora il ricorso al Tas e la trattativa per la cessione del club con Rocco Commisso. In questo quadro, non certo idilliaco, sta cercando di ...

Milan, Halilovic colpo di Calciomercato a sorpresa: il Messi croato già a Milano per le visite mediche. Il club rossonero inizia a muoversi concretamente nonostante il futuro incerto

Suso via dal Milan? Calciomercato: il Real Madrid piomba sull'esterno d'attacco spagnolo che piace anche all'Inter. Il calciatore sarebbe davvero felice di tornare a giocare in patria.

Cessione Milan : Rocco Commisso arriva in Italia - le ultime anche sul Mercato dei rossoneri : Cessione Milan, comunicato di Commisso:"La proprietà non vuole chiudere in termini rapidi e accettabili".Il Milan sempre più lontano da Yonghong Li e più vicino agli americani: in corsa i Ricketts e Rocco Commisso. Rocco Commisso parla attraverso un comunicato: “L’attuale proprietà non sembra intenzionata a vendere, nonostante i numerosi sforzi”. Dopo rifiuto da parte di Li dell'offerta da oltre 500 milioni di euro arrivata da ...

MILAN, HALILOVIC colpo di Calciomercato a sorpresa: il Messi croato già a MILANo per le visite mediche. Il club rossonero inizia a muoversi concretamente nonostante il futuro incerto

CalcioMercato - Fiorentina su Pasalic : l’ex Milan verso il ritorno in Serie A : Mario Pasalic è ancora in forza al Chelsea, sballottato tra un prestito e l’altro, adesso potrebbe finire alla Fiorentina La Fiorentina ha messo gli occhi su Mario Pasalic. Il centrocampista ha già assaggiato il clima del campionato italiano con la maglia del Milan, adesso potrebbe tornare in Serie A con la divisa della Viola. Per quanto concerne il centrocampista croato, si parla di una trattativa sulla base di un prestito con ...

Mercato Serie A; Milano cala il poker : firmato Christian Burns : ROMA - L'EA7 Milano è sempre più scatenata sul Mercato e, dopo l'annuncio di Nemanja Nedovic arrivato ieri , ha piazzato anche il colpo Christian Burns, che è il quarto acquisto del nuovo corso dell'...

Basket - Mercato 2018-2019 : l’Olimpia Milano ingaggia l’italo-americano Christian Burns : Era nell’aria da tempo, oggi è arrivata l’ufficialità. L’Olimpia Milano ha ingaggiato da Cantù l’ala forte Christian Burns, 33 anni da compiere a settembre, italo-americano che solo da qualche anno si è affacciato con continuità nel Basket che conta. Dopo diverse esperienze in Polonia, Portogallo, Germania, Ucraina ed Israele, il nativo di Trenton sbarcò in Italia nella stagione 2012-2013, quando disputò una buona annata ...

MILAN, HALILOVIC colpo di Calciomercato a sorpresa: il Messi croato già a MILANo per le visite mediche. Il club rossonero inizia a muoversi concretamente nonostante il futuro incerto

CalcioMercato Milan - acquisto a sorpresa : arriva Halilovic. Terminate le visite - ora la firma : Esclusione dalle coppe ma nessuna voglia di rimanere con le mani in mano. Nonostante la situazione particolare, il Milan prosegue la sua attività sul mercato, con l'obiettivo di rinforzare la rosa a ...