Mercato | Juve tutto su Milinkovic | Roma anche Ziyech

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ CalcioMercato - ci pensa Fca : pronti 250 milioni di euro - sogno o realtà? : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS? Calciomercato, a Torino per vincere la Champions League. Uscito dal Mondiale l'attaccante del Real Madrid deve decidere il suo futuro professionale.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:12:00 GMT)

CalcioMercato Juventus - Buffon ai saluti : '17 anni indimenticabili - porterò tutto con me' : Gianluigi Buffon e la Juventus, fine della storia. Dal 2001 al 2018, un'avventura ricca di emozioni e successi, gioie e delusioni, vissuta sempre da numero 1. Un'esperienza giunta ormai al capolinea: ...

Mercato : Juventus attenta - su Golovin piomba Abramovich. Il Real pensa a Suso : ROMA - Un cliente scomodo per la Juventus nella corsa ad Aleksandr Golovin. È il Chelsea di Roman Abramovich, pronto a sfruttare i suoi buoni uffici con il presidente del Cska Mosca, Yevgeny Giner, ...

CalcioMercato - Juventus : ufficiale il rinnovo di Chiellini e Barzagli : La notizia era nell'aria e ora è finalmente diventata ufficiale: Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli hanno rinnovato il loro contratto con la Juventus. I due senatori della difesa bianconera ...

MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? "È IL TOP"/ CalcioMercato Lazio - Immobile : "Spero di rivederlo in ritiro" : MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? "E' il top". Reduce dal Mondiale 2018, il serbo di proprietà Lazio è finito nel mirino dei bianconeri: ecco la sua apertura(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:21:00 GMT)

CalcioMercato : il Chelsea offre 23 milioni per Golovin - accordo con la Juve in pericolo : Calciomercato– Si complica la trattativa per il trasferimento di Alexander Golovin alla Juve. Lo scrive il Mundo deportivo, riferendo di un’intromissione fulminea di Roman Abramovich, patron del Chelsea, nella vicenda relativa al possibile trasferimento del centrocampista russo. Abramovich, scrive il quotidiano spagnolo, potrebbe far pesare la propria amicizia con il plenipotenziario del Cska, Yevgeny Giner, e c’è chi ...

CalcioMercato Juventus - si allontana Golovin : il Chelsea sorpassa i bianconeri nella corsa al talento russo : Il club inglese avrebbe sorpassato la Juventus nella corsa a Golovin, incontrando gli agenti del calciatore La corsa a Golovin si fa sempre più complicata per la Juventus, i bianconeri infatti devono adesso vedersela con il Chelsea che è piombato con decisione sul talento russo. LaPresse/Reuters Il club di Agnelli non ha nessuna intenzione però di partecipare ad aste, per questo motivo non si sposta dall’offerta di venti milioni di ...

Milinkovic-Savic alla Juventus? "E' il top"/ CalcioMercato - il serbo : "Torno e parlo con la Lazio" : Milinkovic-Savic alla Juventus? "E' il top". Reduce dal Mondiale 2018, il serbo di proprietà Lazio è finito nel mirino dei bianconeri: ecco la sua apertura(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:40:00 GMT)

Juventus regina del Mercato - già spesi 111 milioni in attesa dei colpi grossi : TORINO - Fuori Buffon, Asamoah e Lichtsteiner, dentro Perin, Cancelo ed Emre Can . La prima fase del mercato bianconero si è conclusa a tutti gli effetti ieri, con le visite mediche di Joao Cancelo al ...

CalcioMercato Juventus - ecco perchè Cristiano Ronaldo non è solo un sogno : via due big - la squadra per tentare l’assalto alla Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus è sempre più scatenata sul Calciomercato, i bianconeri pensano in grande in vista della prossima stagione con l’intenzione di tentare l’assalto alla Champions League, obiettivo sfumato per poco nelle ultime stagioni. Ore caldissime per le strategie bianconere, il sogno porta il nome di Cristiano Ronaldo. . Secondo alcune indiscrezioni provenienti direttamente dalla Spagna, la clausola ...

CalcioMercato Juventus – Rugani e Benatia in uscita - occhi su Godin : il futuro passa dalla difesa : Calciomercato Juventus, bianconeri molto attivi in difesa: Rugani e Benatia potrebbero dire addio, nel mirino il possibile acquisto di Diego Godin dell’Atletico Madrid Il Calciomercato della Juventus entra nel vivo. Dopo aver sistemato il centrocampo con l’arrivo di Emre Can e dato che in attacco non c’è nulla da sistemare, i bianconeri si sono concentrati sul reparto difensivo. Via Asamoah, dentro Spinazzola come prima mossa. ...

Mercato Juve - Serbia eliminata ai Mondiali : il prezzo di Milinkovic-Savic si abbassa? : Il talento della Lazio saluta anzitempo la Russia e adesso il suo valore di Mercato pare destinato a scendere. A cifre inferiori, salgono le quotazioni dei bianconeri, alla luce anche del gradimento ...

CalcioMercato Juve - ufficiale l'arrivo di Cancelo : "Ecco cosa mi ha detto Allegri..." : Il portoghese ha firmato per cinque anni con la Vecchia Signora: al Valencia vanno 40.4 milioni pagabili in tre esercizi

Mercato - ufficiale Cancelo alla Juve. Napoli vicinissimo a Lainer : ROMA - La settimana scorsa è stata quella dei centrocampisti, in questa è iniziata corsa al difensore. Juventus e Napoli si sono già mosse per sistemare le corsie, altri invece possono essere i ...