Meghan Markle | nuova gaffe? Cerca la mano di Harry in pubblico | il protocollo la boccia

“Tutte come lei - boom di richieste”. Effetto Meghan Markle : l’ultima ossessione (e il costo). E la moglie di Harry ‘colpisce ancora’ : È il nuovo mito, il modello da imitare. E, dove è possibile, copiare. Parliamo di Meghan Markle, l’ex attrice di Suits che è riuscita a conquistare (e sposare) quello che era considerato lo scapolo d’oro, il ribelle della famiglia reale che davano tutti per single a vita. E invece con lei, 36 anni, americana, divorziata e donna di spettacolo, è stato amore a prima vista e, tempo un annetto, si ritrova moglie del secondogenito ...

Meghan Markle rompe di nuovo il protocollo per amore di Harry (ma i fan la difendono) : Durante un evento formale, Meghan Markle ha provato a stringere la mano del consorte: un gesto che, ancora una volta, sembra aver rotto il protocollo reale. La duchessa di Cambridge era in compagnia di Harry a Buckingham Palace, per assistere a all'evento denominato Queen's Young Leaders Awards.Le riprese della cerimonia mostrano Meghan tendere la mano in direzione del marito: un gesto che secondo gli esperti di etichetta andrebbe evitato, ...

Meghan Markle - la nuova gaffe/ Gambe accavallate in maniera sexy : la regina Elisabetta si arrabbia : Meghan Markle, la nuova gaffe della duchessa fa impazzire tutti: Gambe accavallate in maniera sexy, la regina Elisabetta si arrabbia ma lei rientra nel protocollo.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:43:00 GMT)

Angelina Jolie - look da principessa : copia Meghan Markle : Angelina Jolie vola in Inghilterra e strega tutti, sfoggiando un look da principessa prendendo spunto da Meghan Markle. Ormai l’ex attrice di Suits è diventata una vera icona di stile, non solo per tutti i sudditi britannici, ma anche – a quanto pare – per le star di Hollywood. Lo sa bene Angelina Jolie, che ha raggiunto Londra per un evento importante, scegliendo un outfit ispirato alla neo Duchessa di Sussex. L’ex ...

“Kate Middleton e Meghan Markle? No!”. Ciaone duchessine : è ‘lei’ la vera regina. La più ammirata - la più fotografata : Alla cattedrale di St Paul di Londra è andato in scena l’evento per celebrare i 200 anni dell’ordine che premia le figure che si sono maggiormente distinte per onori non militari in campo umanitario, il Most Distinguished Order of St.Michel and St.George. Evento al quale la regina Elisabetta ha dato forfait all’ultimo minuto. Lo ha comunicato Buckingham Palace con una nota per annunciare che Elisabetta II si sentiva ...

Meghan MARKLE/ Dalla gaffe con la Regina Elisabetta a star da copiare : Angelina Jolie imita il suo look : MEGHAN MARKLE sempre più protagonista in Inghilterra: dopo la gaffe con la Regina Elisabetta, diventa la diva da imitare per il look sempre impeccabile. Anche Angelina Jolie s'ispira a lei.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 05:26:00 GMT)

Meghan Markle infrange il protocollo all'evento con la regina. E stavolta fa arrabbiare tutti : Una violazione del protocollo decisamente sexy per Meghan Markle. La neo-sposa del principe Harry, infatti, la stava per combinare grossa a poco più di un metro dalla regina Elisabetta, durante un evento ufficiale. Le rigide regole della famiglia reale, infatti, contemplano anche il modo in cui le donne debbano accavallare le gambe, ma probabilmente l'ex attrice americana lo aveva dimenticato.--Harry e Meghan, in qualità di ambasciatori dei ...

Meghan MARKLE/ Star a Buckingham Palace e compagna inseparabile di Harry e della Regina Elisabetta : MEGHAN MARKLE sempre più Star a Buckingham Palace: la Duchessa del Sussex inseparabile dal Principe Harry e dalla Regina Elisabetta agli eventi pubblici. MEGHAN MARKLE è sempre più la protagonista indiscussa di Buckingham Palace. La moglie del Principe Harry, dallo scorso 19 maggio, continua a rubare la scena a Kate Middleton conquistando non solo l’affetto dei sudditi inglesi, ma anche della Regina Elisabetta.

Meghan Markle accavalla le gambe : così infrange una regola reale : Meghan Markle sta infrangendo una regola della Royal Family , relativa alle foto ufficiali? Analizzando le pagine ufficiali di Kensington Palace sui social network, sembra non vi siano dubbi: non sono ...

“Irrispettosa”. Meghan Markle - l’errore stavolta è madornale. Tutti furiosi con la neo Duchessa del Sussex che l’ha fatta davvero grossa (di fronte alla Regina) : Meghan, Meghan, quante ne combini… stavolta la neo Duchessa del Sussex ha fatto infuriare tanta gente… Ma perché? Che cosa è successo? Dunque la Markle ha partecipato insieme al marito Harry e alla regina Elisabetta all’evento denominato Queen’s Young Leaders Awards. Ha sbagliato di nuovo l’abbigliamento? No, stavolta il suo look era impeccabile… l’errore è molto più grave… Sembra che l’ex attrice di Suits abbia completamente ...

Meghan Markle - nuove scarpe coi fiocchi : Nelle ultime 48 ore le reali – e non solo – di tutto il mondo sembrano essersi messe d’accordo sul dress code da adottare: il martedì ci si veste di rosa. Ieri sono state Melania Trump e Rania di Giordania a sfoggiare questa nuance, in tonalità delicate ed estremamente sofisticate. Ma anche Meghan Markle, in occasione dei Queen’s Young Leaders Awards a Buckingham Palace al fianco del Principe Harry e della Regina ...

Meghan Markle - look perfetto in stile Kate Middleton. Ma commette un errore : Meghan Markle ha incantato tutti al party di Buckingham Palace dove si è svolta la cerimonia dei Queen’s Young Leaders Awards. La Duchessa del Sussex ha indossato un completo rosa cipria, firmato Prada, uno dei marchi italiani preferiti da sua cognata Kate Middleton. In effetti Meghan sembra proprio essersi ispirata a lei per la realizzazione del suo outfit, e non è la prima volta. La mise era composta da una baschina a doppiopetto, ...

Meghan Markle a Buckingham Palace con the Queen (e Harry) : Meghan Markle e la regina Elisabetta sembrano averci preso gusto, gli impegni ufficiali meglio in coppia, anche se questa volta hanno concesso anche al principe Harry di accompagnarle, perfetto cavaliere tra la moglie e la nonna, che per lui (non è un segreto) letteralmente stravede. L’insolito trio a Buckingham Palace ha fatto gli onori di casa in occasione dei The Queen’s Young Leaders Awards, che dal 2014 premia ragazzi e ragazze tra i ...

Meghan Markle - guardaroba da un milione di dollari : come si vestirà per il tour in Irlanda : Meghan Markle pare abbia speso per il suo guardaroba solo negli ultime 7 mesi la cifra stratosferica di un milione di dollari. A fare i conti in tasca alla Duchessa del Sussex ci ha pensato il Daily Mail che ha calcolato quanto ha speso per ogni outfit, dal giorno del fidanzamento con Harry all’ultima apparizione pubblica, al Royal Ascot. Purtroppo per lei, non sempre queste cifre sono state spese bene. Un esempio su tutti, l’abito ...