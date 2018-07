Meghan | i suoi abiti nascondono un messaggio

dilei

(Di domenica 1 luglio 2018) Ormai l’abbiamo capito:Markle non fa nulla per caso e anche iunmolto importante. Da quello indossato il giorno delle nozze, a quello scelto per partecipare ad Ascot, sono stati tutti selezionati con cura e hanno un significato ben preciso. Rappresentano infatti l’animo femminista e libero diMarkle che, a quanto pare, nemmeno l’ingresso nella Royal Family è riuscito a fermare. Come svela l’Independent, la neo Duchessa di Sussex ha sempre sfoggiato le creazioni di stiliste donne, per ribadire il suo appoggio al girl power. “Sono orgogliosa di essere una donna e femminista” si legge nella biografia ufficiale pubblicata sul sito della Famiglia Reale e, ex attrice, divorziata e di sangue misto, ha deciso di continuare a portare avanti iideali anche dopo essere diventata la moglie del principe ...