McLaren 600LT | la Sport Series diventa Long Tail

(Di domenica 1 luglio 2018) 6, o coda lunga, rappresenta da sempre un nome storico per lae venne utilizzato per la prima volta nel 1997 per la versione da LeMans VIDEO della famosa F1 gia' vincitrice al debutto nel 95'. Due anni fa però la casa di Woking decise di riutilizzarlo per le velocissime 675LT coupè e 675LT Spyder. Ora l'ultima prescelta per questo storico badge è stata la succeditrice delle 540C e 570S appartenenti gammale entry level di: la neonata è stata battezzata comee promette di essere una vera super-eroina delle piste. Lapiù performante di sempre Con un nome così importante sulle spalle lanon poteva essere un semplice miglioramento della gia' ottima 570S, ma una vera revisione completa. Gli ingegneri nel loro processo di revisione sono partiti dal motore V8 bi-turbo da 3.8 litri derivato dalla 570S e ...