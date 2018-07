Mbappé | un campione dal cuore d' oro

Tutta l’umiltà di Kylian Mbappé : dopo lo show torna coi piedi per terra - parole da campione : Kylian Mbappé ha dominato questa sera nella gara tra la sua Francia e l’Argentina, oscurando persino un certo Leo Messi “Sono felice, ho sempre sostenuto che ai mondiali si scontrano i migliori giocatori ed è una grande occasione per mostrare il proprio talento. Non c’è palcoscenico migliore per far vedere le proprie qualità”. Sono le parole di Kylian Mbappé protagonista con la sua doppietta della vittoria per 4-3 ...